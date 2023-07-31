提高在家善終比率 健保署推計畫、提高管制藥品可近性

多數病人都醫院可以在家善終，但卻仍多在醫院走完人生最後一哩路；為改善此窘境，健保署將提草案，研擬放寬診所居家醫療團隊使管制藥品，並提高可近性。衛福部長薛瑞元表示，希望把家裡當作醫院，讓原本得在醫療施打的管制藥品、抗生素帶到病人家中使用，讓居家醫療方案擴大。

2022年安寧照護統計，住院安寧占7成，安寧共照占1成，機構安寧居家4%，居家安寧居家僅有16%。

薛瑞元說，居家醫療方案已經行之有年，針對就醫不便的病人，要把醫療送到家裡，例如說讓醫師到病人家裡診斷治療。惟居家醫療方案中有不少病人是末期病人，但是針對這些病人使用管制藥品上過往有些許不順暢，如居家醫療團隊的診所醫師沒有辦法開管制藥品、或是居家醫療團隊所屬診所沒有申請到管制藥品儲存管制資格，因此健保署正規畫克服方案。

薛瑞元表示，不只是我國健保署，國際上都在推行「Hospital At Home」，把家裡當成醫院，讓原本需要在醫院施打的一管制藥品、抗生素帶去病人家裡使用，形同居家醫療方案擴大。

健保署長石崇良則表示，居家急診分成「一般居家」、「重症居家」、「安寧居家」三部分，目標是要讓醫院安寧病房能做的事情，居家都可以做。然而在用藥（如：病人自控式止痛法PCA）等問題需要透過合作方式突破，如透過社區醫院與基層診所合作提供安寧居家照護。

石崇良說，今年將提出試辦草案，並且預計在明年上半年實施試辦，包含居家整合照顧計畫內容擴充以及服務對象擴充。他說，也會針對長照機構內的居家安寧一起做通盤的檢討。另外，為了提高管制藥品使用可近性，健保署將跟食藥署討論管制藥品條件開業務協調會議。