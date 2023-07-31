台灣北方有它 鄭明典：幫到卡努颱風增強

中央氣象局前局長鄭明典在臉書表示，台灣北方有個逆時針旋轉的高層冷心低壓，它的通過有利於颱風高層的輻散，算是有幫到卡努颱風的增強。

不過，他說，在季風環流圈之上在多個冷心低壓，颱風的預報變數更多。一開始，多數模式預報相對一致的現象已改變，目前也尚無趨於一致的徵兆，還需要一些時間調整。

中央氣象局說，中度颱風卡努今天上午8時的中心位置在台北東南東方1120公里的海面上，以每小時19公里速度，向北北西進行。路徑較上一報呈現大迴轉，未來一兩天之內會逐漸接近琉球附近的海域，後天之後逐漸通過琉球群島，颱風的氣流會變得不明顯，因此速度減慢，目前預測偏向琉球近海之後，逐漸往北北東方向迴轉。