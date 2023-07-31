醫列「看診十不」獲網大讚 醫界超有感：遇到第三種人「直接請出去」

台灣的大醫院不論平日、假日總是大排長龍，現場掛號排一整天才看到醫生的例子也不勝枚舉，不過長時間的等待也可能讓病患心情浮躁，進而對醫護人員態度不佳。日前ICU（加護病房）醫生陳志金繼發布「探病十不」、「住院十四不」後，29日上午在個人臉書又發布「看診十不」，引來大批醫護人員紛紛留言表示深有同感。

以下為陳志金醫師觀察到的十點看診亂象：

1.不要敲門

不要敲門問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」或是出診間忘記醫生囑咐也請等到護理師開門時再跟她說，他呼籲大家要將心比心，若是自己在看診時應該也不希望被人打擾看診。他也提醒，過號一律要加號，不要打電話進診間詢問「現在看到幾號？」現在醫院都可以上網或是用APP查號。

2.不要探頭進來看

裡面坐著的一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇。他幽默道，「醫生是很帥沒錯，待會你就可以當面看個夠」。

3.不要使用手機，請關靜音

以下為三種常見情境：

A.明知故犯型

「對啦！我現在正在看門診，不能再講了！等超久的…停車位也很難找…」又開擴音講了一分鐘才掛斷，「不講了啦！醫生臉色很難看！」

B.屢勸不聽型

雖然沒用手機但卻一直響，提醒他時，回答 :「沒關係，我不要接！」讓陳志金崩潰表示，「我們的對話一直被打斷！你可不可以先關靜音？」

C.心不在焉型

進診間後一直在打手遊，眼睛和手完全沒離開過手機，醫生跟他講話的時候，眼睛還會偷瞄手機。

4.不要對詢問不耐煩

醫護人員詢問姓名、出生年、月、日是要核對身分，不要不耐煩，因為聽錯名字進來的、同名同姓的情況層出不窮。

5.不要偷偷錄音、錄影

讓醫師把心思多花在替病患解決問題，而不是浪費在提防病患。如果有需要錄音、錄影，事先告知醫護人員，兩者間互相尊重、信任十分重要。

6.不要對自己的身體這麼陌生

請事先整理自身症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

7.不要隱瞞之前的就醫或報告

有其他報告就提前拿出來，不要到看診時「考」醫師，開誠布公，才是對自己最有利的。

8.不要道聽塗說

不要用網上資訊，或朋友、親戚、鄰居說的話和醫師爭辯。

9.不要隨便叫醫生開藥

不要叫醫生「順便」開和他專科不相關的藥和檢查，但是離開的時候，記得要「順便」把門帶上。

10.不要覺得看診時間短是吃虧

「怎麼別人看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」，陳志金表示，就像自己逛街和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也不同。看得快應該要慶幸是自己的表達能力好、理解力好、病情不嚴重，因此問題很快便得以解決，不要覺得看診時間短就是吃虧。

貼文一出，許多醫護人員紛紛回覆，「這10點在門診超有感的」、「這個真的每一科都通用，尤其講手機的，我都會直接請出去叫他講完再進來」、「非常實用！各科都適用」，「每一點都中，好想印下來貼在各診門上的公告欄」有許多網友也表示實在太貼切，「謝謝阿金醫生，門診寫的真的很經典，而且有些狀況跟急診很像」、「認同，感覺拿藥也要有須知！」。