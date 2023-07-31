前督察總隊長與已婚女下屬上班時間泡溫泉 環保署：有請假

時代力量立委陳椒華日前揭露環保署督察總隊長李健育為性騷慣犯後，今天再指李健育還在任內不當交往，甚至利用上班時間赴溫泉會館幽會，但行政院、監察院、環保署均置之不理，認為環保署張子敬應即刻停職接受調查，且不該接任政務委員；環保署回應時強調，均秉公處理陳情，絕無外界質疑包庇情事。

陳椒華今出示當年的檢舉函、影片等事證，指出吹哨者早於2018年、2019年及2020年多次向當時的行政院長蘇貞昌、環保署長張子敬及監察院檢舉李健育公器私用、違法亂紀、好色、違法弄權、整肅下屬等不良事蹟，並提出相關證據，包含在烏來及泰安溫泉拍到上班時間幽會的照片及影片，盼指派政風人員暗中調查，但這些檢舉都被漠視，李健育不但沒有受到任何處分，還穩坐督察總隊長職位多年。

陳椒華表示，李健育的諸多作為，應依照前原能會主委謝曉星性騷事件的處理標準，行政院長陳建仁應將張子敬即刻停職調查，且不該讓其接任政務委員，才能確保整個公務體系不被這些不肖官員所拖累，同時呼籲張子敬知所進退，勿再貪戀政委高位。

對此，環保署發布新聞稿表示，經查行政院於2019年2月22日移交匿名檢舉李健育疑有指定中區環境督察大隊女同仁當私人秘書並陪吃午餐等不當行為，經環保署政風室調查未獲相關具體違法事證存查。

另監察院2020年2月27日交付環保署調查有關李健育遭指訴利用上班時間與女下屬員工幽會一事，經政風室調查指出，被檢舉的2人在2019年6月13日、7月15日均是事先以私人行程為由請假，獲准後赴溫泉會館，且尚查無接受環保業者餽贈招待而涉有不法的具體證據，該案經署長張子敬已予勸誡應注意個人言行。

環保署說，上述2案檢舉案皆依行政院、監察院交查內容查察並予查復，更無所謂張子敬署長知情包庇情況；環保署表示，該檢舉案均為匿名檢舉，無法回復檢舉人，但仍秉公處理，並回復監察院查報結果在案，絕無外界質疑包庇情事。