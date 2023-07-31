快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首見保育綠蠵龜爬上岸 神秘沙灘列入潛在產卵棲地調查

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南澳神秘沙灘日前發現瀕臨絕種野生動物「綠蠵龜」爬上岸，是宜蘭縣的首筆紀錄，已申請列入「宜蘭地區綠蠵龜潛在產卵棲地調查計畫」，繼續觀察。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
南澳神秘沙灘日前發現瀕臨絕種野生動物「綠蠵龜」爬上岸，是宜蘭縣的首筆紀錄，已申請列入「宜蘭地區綠蠵龜潛在產卵棲地調查計畫」，繼續觀察。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供

重達百公斤的綠蠵龜7月9日凌晨爬上南澳神秘沙灘，是宜蘭縣首次有海龜上岸產卵的紀錄，海洋大學榮譽教授程一駿日前與團隊到場調查未發現卵窩，不過已申請把神秘沙灘列入「宜蘭地區綠蠵龜潛在產卵棲地調查計畫」，縣府農業處將針對當地保育志工加強海龜巡守教育訓練，持續觀察。

農業處表示，綠蠵龜主要分布於熱帶及亞熱帶海域，台灣是綠蠵龜重要的棲地之一，但因為人類活動、燈光光害、海岸及沙灘過度開發、海洋廢棄物污染及廢棄漁具纏繞等因素，使全球綠蠵龜族群數量減少，台灣已經把綠蠵龜列入第1級瀕臨絕種野生動物。

農業處表示，7至8月份是海龜產卵高峰，為避免遊客干擾或傷害海龜，呼籲民眾盡量減少夜間於沙灘活動，並避免使用強燈照射，特別是草沙交界處為海龜產卵區域，沙灘上如果有過深的車輪胎痕，可能造成小海龜孵化後無法爬回大海。

南澳神秘沙灘目前由國有財產署委由台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會管理，24小時巡護，根據該會巡守發現，6月下旬有民眾反映沙灘上有海龜爬痕，7月9日凌晨夜巡時發現海龜蹤跡，並將其返海爬行過程記錄下來約半小時。

為了解海龜是否有產卵，縣政府7月21日下午會同國立海洋大學程一駿教授團隊等單位前往進行探勘調查，農業處說，當天雖未發現海龜卵，但通常母龜上岸若有產卵，預估兩周間有機會再次上岸，45至55天可能觀測到小海龜孵化，教授建議持續觀察。

南強社區發展協會理事長林永寶及蘇澳鎮前代表吳慶賢都表示，10多年前南澳沙灘曾經有居民發現到海龜蛋，30至50年前小海龜及龜蛋還算常見，但不確定是否就是綠蠵龜。

農業處說，綠蠵龜適合亞熱帶，北回歸線以南是台灣比較穩定的綠蠵龜產卵棲地，本島僅台東杉原海灣護漁區曾出現產卵；這次綠蠵龜出現在北回歸線以北的南澳神秘沙灘，是因氣候變遷暖化或其他原因，造成棲地從台東往北移？需進一步調查研究。

海洋大學海洋生物研究所日前向海保署申請在南澳神秘沙灘進行「宜蘭地區綠蠵龜潛在產卵棲地調查計畫」，8月份團隊成員會再來調查。

海洋大學榮譽教授程一駿與團隊到南澳神秘沙灘進行調查，未發現綠蠵龜卵窩，不過已申請列入潛在產卵棲地調查計畫，縣府將針對保育志工加強巡守訓練，持續觀察。 圖／縣政府提供
海洋大學榮譽教授程一駿與團隊到南澳神秘沙灘進行調查，未發現綠蠵龜卵窩，不過已申請列入潛在產卵棲地調查計畫，縣府將針對保育志工加強巡守訓練，持續觀察。 圖／縣政府提供
南澳神秘沙灘日前發現瀕臨絕種野生動物「綠蠵龜」爬上岸，是宜蘭縣的首筆紀錄，已申請列入「宜蘭地區綠蠵龜潛在產卵棲地調查計畫」，繼續觀察。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
南澳神秘沙灘日前發現瀕臨絕種野生動物「綠蠵龜」爬上岸，是宜蘭縣的首筆紀錄，已申請列入「宜蘭地區綠蠵龜潛在產卵棲地調查計畫」，繼續觀察。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供

海龜 綠蠵龜 沙灘

延伸閱讀

萬里沙灘父子溺水父不治 當地里長：要小心「離岸流」

影／保育綠蠵龜首度在宜蘭爬上岸 專家研判與氣候暖化有關

影／南澳神秘沙灘首見綠蠵龜上岸 保育界重大發現

南澳神秘沙灘稽查沙灘車收效 部落喊：河川地也該執法

相關新聞

卡努登陸浙江或轉趨日本有變數 中南部周三起恐連日雨

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。...

卡努路徑大翻盤！各國模式曝 明天起受外圍環流影響

中度颱風卡努路徑大翻盤。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，一早起來預報資料陸續翻盤，「夏天...

別再吃這4種隔夜菜！營養師：●天內吃完最好 隔夜西瓜「曾有1家3口送醫」

隔夜菜有多傷身？有營養師提醒，倘若亂吃隔夜菜，容易造成食物中毒，既傷身又傷腎；此外，包括保存、加熱方式錯誤，也會對身體造成危害。

卡努外圍環流明晚影響北台灣 吳德榮：西南季風緊隨 周三起連日雨

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。

名醫詳列增加中暑風險藥物名單 「這個」飲料竟也在列

最近中暑案例頻傳，部分案例和用藥有關，三總中暑防治中心主任朱柏齡曾接獲兩起中暑病例，一位吸食安非他命，次日中午在烈日下騎...

卡努恐成長壽颱？ 鄭明典：環境場已具部分季風環流圈特徵

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦