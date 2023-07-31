行人地獄820跨黨派凱道大遊行 王國材：建議虛心接受

行人零死亡推動聯盟發起凱道820跨黨派大遊行，擺脫「行人地獄」，對此，交通部長王國材今天上午表示，820路權團體5大訴求，基本上與交通部立場一致，就是要尊重行人的路權，讓行人在走行人穿越道時，有充分路權，避免受到傷害，相關建議，交通部虛心檢討。

王國材今天前往桃園市中壢區，陪同行政院長陳建仁出席機捷A22老街溪站營運通車啟用典禮時，針對行人零死亡推動聯盟820凱道大遊行，他接受媒體聯訪作以上說明。

王國材表示，820路權團體在立法院召開記者會提出5大訴求，基本上與交通部的立場一致，就是要尊重行人路權，讓行人在走行人穿越道時候，有充分的路權，避免受到傷害，交通部過去在工程、教育、執法和監理，也是朝這方向進行，當然交通部、地方政府做不夠的地方，藉由聯盟的指教或對行人路權支持，提出的相關建議，交通部都會虛心檢討，如果合適措施會列入施政參考。