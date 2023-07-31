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打開諮商求助第一哩路 她盼撕抗壓差、草莓族標籤

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
精神科醫師鄧惠文（左）、衛福部心理健康司長陳亮妤（右）與學生代表。記者李青縈／攝影
精神科醫師鄧惠文（左）、衛福部心理健康司長陳亮妤（右）與學生代表。記者李青縈／攝影

衛福部與心理諮商相關7大公學協會聯手規畫「年輕族群心理健康支持方案」。衛福部長薛瑞元表示，社會上會覺得年輕人抗壓性或認為只是叛逆期；心理健康司長陳亮妤也說，希望藉這次機會把憂鬱是草莓族、抗壓性等標籤撕掉。

衛福部心理健康司與台灣精神醫學會、台灣精神科診所協會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、台灣臨床心理學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、台灣諮商心理學會及台灣輔導與諮商學會聯手規畫諮商補助方案，地點擴及全台上百家處診所、醫院及諮商所。

薛瑞元表示，此次試辦計畫預計推行一年，但老實說對於可以讓多少年輕人受惠並沒有很有把握。雖然現在已經有資源布建但年輕人仍時常找不到資源，再加上社會上仍會認為年輕人有諮商需求可能是抗壓性過低或是只是叛逆期，問題並沒有被正視。這次特別提出試辦計畫，希望讓年輕人可以更普及的接觸心理諮商資源，在需要的時可以順利求助。

精神科醫師鄧惠文也說，很多人覺得年輕族群很自由，但自己實際接觸到的狀況卻是，年輕人最普遍心聲都是「沒有被人了解、被誤會」。過去10年期間社會多元化發展快速，這些年輕人被鼓勵要創新、獨特，但卻沒有錢可追隨目標、可模仿對象，形成「前無古人」的窘境。

現在對於年輕人的期待也是問題。再者，鄧惠文說，會讀書的人會被認為才藝不夠，有才藝又會讀書的人會被說不夠會玩等。此外，現在社會呼籲拒絕「情緒勒索」，年輕人不只學會拒絕，遇到自己有情緒也會快速抽身，想要自己解決而不習慣求助。

陳亮妤則說，不少有憂鬱傾向者被怕別人說是「草莓族」、被說抗壓性差，因此不願意求助或是正視問題，因此在鼓勵年輕人求助的同時希望外界把這些標籤撕下。

衛福部 情緒勒索 鄧惠文

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