學校輔導系統不夠用 衛福部給年輕人3次免費諮商

憂鬱症被世界衛生組織列為21世紀最大殺手，衛福部長薛瑞元表示，從健保資料、研究都顯示，15至30歲年輕族群經精神科診斷人數增加，憂鬱症盛行率也增加兩成，因此這次針對年輕族群提出3次免費的心理諮商方案，會看未來成果決定是否增加次數或是延長執行。

台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所長張書森指出，整體自殺率下降，但是15至29歲自殺率卻有上升趨勢，並且精神診斷就醫年盛行率也從2016年的4.8%增加到7%，成長近5成。雖心理諮商不是心理疾患的唯一解答，但提供諮商補助提供了專業心理資源的第一哩路，希望建立使用資源的知識能力。

「憂鬱症被認為是本世紀最大殺手，台灣已經可以看到憂鬱症年輕化的趨勢」，薛瑞元說，老實說過去對年輕人心理健康沒有投入太多資源，並且以往年輕族群仰賴學校輔導諮商系統提供服務，但目前看起來學校資源已經不足以處理，學業、家庭、情感、社會、工作等都讓年輕族群有壓力，因此希望透過諮商篩選出高風險個案轉介至醫療系統。

衛福部心理健康司陳亮妤也表示，根據國外研究患有憂鬱症的年輕族群有4成應就醫而未就醫，此支持方案，提供15至30歲族群1年3次的心理諮商補助，主要是希望可以做危機處理，若後續仍有需要可以轉介醫療院所，讓團隊及早介入。

陳亮妤說，方案有3大重點，分別是鼓勵年輕人勇於求助、尋求及認識心理諮商、加強高風險個案醫療轉介。

陳亮妤說，3次補助諮商是根據7大公學協會討論出來的結果，並且大學諮商有8成都是使用3次諮商，目前估計計畫受益人數有6000人；目前已經有上看400家諮商所、醫院等合作，並且持續增加中。

薛瑞元也掛保證，雖然計畫是試辦一年，不需要擔心預算用盡，今年若不夠會動用剩餘款，明年則會看今年執行狀況來規畫預算分配。

此外，衛福部接下來將向澳洲引進「心理急救包」，陳亮妤說，11月將邀請創辦人來台，美國、加拿大、香港等的都有引進，並且有在地化使用經驗，時程約需要一年半。

「心理急救包」為引進整套課程讓周遭的人可以及早辨識周遭親友求救訊號。台灣憂鬱症防治協會常務理事張家銘說，在學生族群中多先是讓同儕得知自己傾向而非師長或家人，因此讓民眾學習如何認識憂鬱以及如何提供陪伴及支持相當重要，若是引進急救包也是方法。

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