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登革熱疫情升溫 新北培訓近4千防蚊師清除孳生源
南部登革熱疫情持續升溫，截至今日新北市共有10名境外移入登革熱病例。新北市副市長朱惕之今率局處首長、志工清除巷弄孳生源，並指出新北已培訓3902位防蚊師，防蚊師可回到所屬社區，可帶領民眾定期清除孳生源。
杜蘇芮颱風遠離，為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，新北市29區今天加強清除孳生源。朱惕之指出，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱，斑蚊是登革熱的病媒蚊，喜歡在有水的地方下卵，孵化成蛹約5至8天，呼籲市民應至少每周一次巡視及清刷積水容器。
朱惕之說，為防治社區登革熱第一線，新北市2016年創辦「社區防蚊師」課程，內容有病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，目前已培訓3902名防蚊師，向居民宣導基本防疫知識及孳生源清除規畫，帶領民眾定期清除孳生源，確保「巡倒清刷」基本防疫能量得以落實。
新北市衛生局長陳潤秋說，夏天是登革熱流行期，又適逢旅遊暑假旺季，人口移動往來頻繁，自境外或南部感染的風險漸增。截至今天新北市共有10名境外移入登革熱病例，無本土性病例。呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史，以利及早發現社區中隱藏病例，避免疫情擴散。
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