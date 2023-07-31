登革熱疫情升溫 新北培訓近4千防蚊師清除孳生源

南部登革熱疫情持續升溫，截至今日新北市共有10名境外移入登革熱病例。新北市副市長朱惕之今率局處首長、志工清除巷弄孳生源，並指出新北已培訓3902位防蚊師，防蚊師可回到所屬社區，可帶領民眾定期清除孳生源。

杜蘇芮颱風遠離，為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，新北市29區今天加強清除孳生源。朱惕之指出，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱，斑蚊是登革熱的病媒蚊，喜歡在有水的地方下卵，孵化成蛹約5至8天，呼籲市民應至少每周一次巡視及清刷積水容器。

朱惕之說，為防治社區登革熱第一線，新北市2016年創辦「社區防蚊師」課程，內容有病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，目前已培訓3902名防蚊師，向居民宣導基本防疫知識及孳生源清除規畫，帶領民眾定期清除孳生源，確保「巡倒清刷」基本防疫能量得以落實。