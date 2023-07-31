環保署推智慧定位服務 免出門上網就能回收舊機車

過去車主在廢車回收時需先與回收商約定時間、地點，常有互等等需配合的情況，造成民眾不便，為完善廢車回收「最後一哩路」，環保署推出最新「廢機車智慧定位、車主免到場收車」服務，8月1日正式啟動試辦，民眾只需上網申請即刻，同時也能申請回車輛汰舊換新獎勵補助。

環保署資源回收管理基金管理會執秘王嶽斌說，過去廢車回收流程有一些痛點，車主須事先與回收商約定時間後，前往約定地點完成回收程序，且回收過程中還可能遭遇回收商無法及時聯絡車主或地點不準確等問題，此外，許多車主為辦理回收，須請假或耽誤其他重要事務，造成不必要的困擾。

王嶽斌指出，為解決上述不便而推出「廢機車智慧定位車主免到場收車」服務，民眾可至「廢車回收一站通」平台申請，遵循3步驟即可；此服務僅限機車，由於汽車殘值較高，車況不錯者有議價問題，但機車殘值較低，沒有議價問題。

第一，輸入車主身分證字號（或營利事業統一編號、居留證號）、選擇車種為「機車」、輸入車牌、點選需申請「廢機車智慧定位收車免到場」；第二，選擇回收商並進行手機驗證；第三，拍照定位回收車輛停放地點、上傳車體照片及遠端電子簽名。

環保署提醒，使用此服務除不能將機車停放在私人停車場與違反交通規則之處，也不要留下鑰匙以免車輛失竊，車輛定位確認收車地點後，不要移動機車，避免回收商找不到車輛。

環保署表示，試辦期間從今年8月1日至明年10月31日止，期間只要使用「廢車回收一站通」平台完成「廢機車免到場收車」申請作業的民眾，還能參與抽獎活動，活動辦法將另行公告。