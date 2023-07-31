睽違3年農禪寺「水月禪跑」開跑 禪法融入運動與生活

睽違3年，北投農禪寺11月4日重新復辦「2023水月禪跑」，活動有八式動禪、環繞水月道場禪跑108分鐘、吃飯禪等，並首次以直播方式同步舉行團練。明日(8月1日)上午10時起接受報名，歡迎18至70歲符合活動條件的民眾踴躍報名，詳情請參閱官網： https://ncm.ddm.org.tw 。

農禪寺表示，「水月禪跑」結合路跑與禪修，強調的不是技巧，而是覺知當下身體的感受，不比較也不競爭，清楚放鬆每一步，在身心的互動中體驗生命，調身也鍊心。完整參加禪跑者，將頒發紀念證書一張、紀念衫與帽子各一件。