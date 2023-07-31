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睽違3年農禪寺「水月禪跑」開跑 禪法融入運動與生活
睽違3年，北投農禪寺11月4日重新復辦「2023水月禪跑」，活動有八式動禪、環繞水月道場禪跑108分鐘、吃飯禪等，並首次以直播方式同步舉行團練。明日(8月1日)上午10時起接受報名，歡迎18至70歲符合活動條件的民眾踴躍報名，詳情請參閱官網： https://ncm.ddm.org.tw 。
農禪寺表示，「水月禪跑」結合路跑與禪修，強調的不是技巧，而是覺知當下身體的感受，不比較也不競爭，清楚放鬆每一步，在身心的互動中體驗生命，調身也鍊心。完整參加禪跑者，將頒發紀念證書一張、紀念衫與帽子各一件。
農禪寺將於8月15日晚間7點舉辦團練課程，包含禪修心法、禪坐、禪跑的心態、姿勢及方法等等，歡迎報名實體或線上直播參加，先行體驗身心合一的輕鬆、安定與自在。報名網址： https://reurl.cc/Rzgx19 。
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