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衛部：青年免費諮商 一生可有3次

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
衛福部長薛瑞元（左二）31日表示推動方案，讓15到30歲的族群，每人3次免費的心理諮商，時力立委王婉諭（右二）也到場支持。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
衛福部長薛瑞元（左二）31日表示推動方案，讓15到30歲的族群，每人3次免費的心理諮商，時力立委王婉諭（右二）也到場支持。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

青年輕生將設防線，衛福部免費諮商推動方案，讓15到30歲的族群，每人有3次免費的心理諮商！衛福部長薛瑞元31日於記者會表示，有情緒問題的青少年常被認為草莓族，進而忽略了青年的精神健康，應儘力免除汙名化的狀況。

被汙名化的精神健康

薛瑞元進一步表示，年輕族群的心理健康問題常常被貼上「抗壓性不足」、「草莓族」或「叛逆期」等標籤，導致社會長期呼籲青少年的精神健康需求。他說，衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，鼓勵年輕人勇於求助。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森表示，根據數據顯示，30歲以上自殺率趨勢穩定或下降，但15到29歲族群自殺率卻有上升的趨勢，尤其是15到19歲的族群自殺率從2014年到2022年時，上升將近137%。

他指出，高中生想要自殺的想法與企圖盛行率增加，從2013年到2021年，有自殺想法的比例從18.7%到25%；有自殺企圖則從6.3%提高到9.4%。張書森強調，因應年輕族群心理健康需求增加，更需要政策的補助，且提供心理諮詢只是第一步，更應倡導主動求助的文化，建立使用心理資源的知識能力。

青年缺乏價值感

衛福部自8月1日起，提供15歲到30歲有心理諮商需求的年輕族群，每人三次的心理諮商服務。陳亮妤指出，希望藉由此方案，鼓勵年輕人勇於求助、認識並尋求心理諮商，並即時轉介高風險個案接受醫療協助。

精神科醫師鄧惠文表示，社會常認為年輕族群壓力相較過去已經減輕不少，更認為年輕族群抗壓力不足，但其實青少年諮商時，最普遍的心聲是「沒有人了解我」。她指出，面對多元價值的社會，很難面面兼具，導致青年族群對自我定位產生困惑。

她說，透過心理諮商有助於年輕族群自我覺察，也是情緒傾訴、釐清想法的管道，協助年輕族群面對問題。鄧惠文強調，在諮商過程中，如果發現對象有罹患精神疾病的可能性，也可即時轉介到專業醫療團隊，進行治療。

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