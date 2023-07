北醫秀傳雙院首度聯手 國內外生醫新創量能迸發

今年臺北醫學大學生醫加速器與秀傳醫療體系首次雙院聯合比翼加速器舉辦「2023 TMU x BE x SCHS Demo Day: The Next Healthtech Frontier Transforming Hospitals」,攜手Google Cloud、 AstraZeneca: A.Catalyst Network、NEMIC 等知名跨國單位合作,集結國內外共計二十組生醫新創陸續登台,二場重量級生醫趨勢論壇,邀請Stanford biodesign國際貴賓,展現國內外優秀生醫團隊的強大量能。

本次匯聚20支優秀團隊,橫跨AI人工智慧、3D列印、微創手術裝置、穿戴型裝置、IoMT,醫療物聯網等醫療領域內的多元主題,向世界舞台展示優秀新創、國際引領趨勢專家及機構的合作結晶。

本屆比翼、北醫、秀傳共同合作期間,已有八組新創團隊成功展開與醫院方臨床導入的合作討論,有九成新創團隊,獲得與專科醫師或相關領域專家媒合的機會;有五成新創團隊在商業導入獲得更多的專家諮詢、輔導與經驗傳授,所有學研團隊也順利進入下一階段。

北醫生醫加速器輔導多家新創團隊導入北醫體系,獲得概念驗證及商業驗證的機會。包括采風智匯(AIM)運用AI技術賦能醫療院所;竹謙科技利用自然語音幫助使用者在安全的情境中釋放負面情緒,並通過內容、語調、聲紋和其他生物標記檢測潛在的心理健康風險,從而實現預防和促進心理健康的目標。

秀傳醫院協助國內外新創團隊優化商品及商業模式,例如Acorai 跨學科團隊具備將醫療設備引入市場的豐富經驗,並獲得世界級的商業和臨床諮詢委員會的支持,同時也協助團隊媒合秀傳醫師、馬來西亞業師;專注於預防手術後沾黏的醫療技術團隊Sporogenics,逾20 年研發和商業領導經驗,對 QMS 和監管領域暸若指掌,下一步比翼將為團隊進入亞太市場進行策略規劃。

2023 TMUxBExSCHS Demo Day貴賓雲集。(比翼加速器/提供)

此次Demo day邀請許多重量級專家,包括Stanford Biodesign的共同創辦人Josh Makower、以及來自以色列的Yona Vaisbuch、澳洲Matthew Oldakowski、日本Atsuhiro Nakagawa等Biodesign傑出專家,台灣的優秀生醫人才Dr. Phin Peng Lee、北醫校長吳麥斯等,這分享生醫趨勢、不同國家生醫新創產業生態系的差異,面對這些差異應如何應對,針對臨床研究、醫學教育、移動醫療,甚至是創業等多個面向,在醫療科技企業家,針對創新醫療技術的研發和推廣,如人工智慧和數據分析的應用上方面,以及醫療器械監管和政策制定,揭示生醫新創未來更多發展性。