屋頂光電增本高 專家建議簡化行政流程增誘因

配合2050淨零排放目標，自建築轉型刻不容緩，立法院也在今年5月29日三讀通過「再生能源發展條例」修正草案。台灣太陽能光電產業協會常務理事陳坤宏指出，各種綠電價格不同，但企業著重CSR精神，小型屋頂光電問題在於行政流程，若能以聯合專案執行簡化程序，對於企業與民眾更有誘因。

綠色和平今召開「救救台積綠電荒 社區屋頂成解方」記者會，啟動「陽光呼喚，屋頂募集！全台里長挺台積」連署，邀請全台里長共同響應參與連署。

綠色和平氣候與能源專案經理陳詠仁表示，若台積電要達成2050年RE100目標，甚至加速在2030年提前淨零，須學習國際企業主動投入綠電自發自用，改變企業決策轉型綠電轉銷者，台積電現在就應展開積極行動，將開發時間較短且爭議較低的屋頂型太陽光電納入解方，才有可能實現。

陳坤宏表示，目前屋頂光電均賣給台電，每度電接近5元，小型屋頂光電因每個屋頂不同需量身訂做，加上無法規模經濟，因此成本較高，但若有足夠規模，就能反映價格；屋頂光電的成本多為租金及規模經濟，目前屋頂綠電含憑證已超過5.5元，「每度電6元算是合理價格」，但企業會更著重於CSR精神。

陳坤宏說，現在小型屋頂光電面臨最大的問題在於行政流程，目前的流程仍以地面型太陽光電為基礎，屋頂光電的電量僅是地面型的1%，但要跑得流程卻一樣，「一個里300個住戶，都要一個個申請」，認為可以先以台積電為售電對象，里區及民眾以聯合專案方式執行，中央與地方也需合作思考如何簡化行政流程。

台中市潭陽里長楊仲傑表示，不論是幫助台灣再生能源發展還是提供台積電綠電，里民都非常樂意盡一份心力。雖也憂心屋頂蓋太陽能板的安全性、施工品質、後續維修等，但若台積電未來能召開說明會來做社會溝通，對里民來說會很有吸引力，同時也符合台積電作為大企業該盡的社會責任。

綠色和平指出，隨著研發技術與全球晶片需求持續增長，電力需求日益龐大，以台積電為例，為維持其在蘋果供應鏈競爭力並履行國際RE100承諾，綠電對台積電愈發重要，但從台積電今年6月公布2022年用續報告書中發現，台積電2021至2022年期間，使用再生能源的比例僅從9.2%上升至10.4%，能源轉型進度相當緩慢。