行人地獄成國安問題 民團宣示820上凱道 今公布5大訴求

台灣行人地獄惡名昭彰，每年3000人因交通事故死亡；另外，去年消防隊出勤緊急救護人次，高達3成是車禍送醫。倡議交通改革的行人零死亡推動聯盟等民團，今痛批儼然成國安問題，宣示8月20日上凱道遊行的5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓考制等，喊話中央、地方齊心為下一代打造有尊嚴的步行環境。

對此，交通部長王國材說，訴求與交通部立場一致，尊重行人路權，讓行人走行穿道有充分路權，避免受到傷害，交通部在工程、教育、執法與監理也是朝此方向推動。他也說，中央地方過去若有不足之處，對民團指教、建議會虛心檢討，合適措施亦會納施政參考。

行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱道，舉辦「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，今天上午在立法院群賢樓公布遊行五大訴求，偕同台灣親子共學教育促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣障礙者權益促進會、消防員權益促進會、台灣安全駕駛監督聯盟等民團，以及跨黨派立委，號召各界共襄盛舉。

針對遊行五大訴求，行人零死亡推動聯盟指出，一是健全人行設施，向地方政府、內政部營建署喊話「人人有路走」，包括還我實體人行道、優化路口護行人、道路瘦身減車速、大眾運輸普及化、提高市區內徒步空間占比等。

二是改革駕訓及考驗制度，要求主責機關交通部公路總局，改革駕訓制度、落實考照公正、提升駕訓實施品質，培訓遵守交通規則、謹守道路行人優先權汽機駕駛。

三是執法捍衛行人路，包括社區與執法單位積極維護人行道通行順暢、警察全時全面取締不停讓行人駕駛、杜絕檢討受害者的執法與宣導。

四是重建交通法制，喊話立法院下會期優先排審「交通安全基本法」，另制定具強制力、具體保障行人空間的道路設計規範，如符合車道限速車道寬度上限、人行道寬度下限、人行道施作材質防滑係數低限、實體人行道高度範圍、平面人行道路緣保護設施規範等。

五是以縣市為單位推動零死亡願景，喊話地方縣市首長，尤其六都首長率先制定市內交通政策、道路優先保護行人，並穩定持續降低道路死傷人數，除了訂定各縣市零死亡願景時程表，另於市區選定人流聚集道路試辦「開放街道」，在每周固定時段禁止機動車流通行，讓街道重新向行人開放，還路於民。

行人零死亡推動聯盟發起人YC表示，愈多人支持交通改革，且聲音大到政府不得不面對時，交通改革根本不必等100年，邀請各界共上凱道，讓全台灣甚至全世界知道，我們不要再忍受了，請還給我們一條安全的路。

消防員權益促進會理事張詠惟指出，去年消防隊出勤緊急救護高達130萬人次，其中竟高達3成、約30萬人是因車禍送醫。第一線救援消防人員見過太多不必要道路死傷，交通傷亡也造成消防員人力資源消耗，不容政府漠視交通平權，交通改革迫在眉睫。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，駕訓改革勢在必行，呼籲地方政府統整全台各縣市人行道並制訂期程，整平不平整人行道，制訂騎樓淨空計畫，確保行人能安全走在人行道上，不至於因障礙物或階梯落差而跌倒受傷。