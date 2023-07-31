上萬人等待器捐 已進行移植不到百人 醫院宣導器捐大愛
據器官捐贈推廣中心統計，今年台灣等候接受器官移植的病人共1萬966人，其中等候腎臟移植者8310人，已進行移植手術的人數只有87人。天主教聖馬爾定醫院自今天起展開為期一周的器捐宣導，讓民眾了解器官捐贈的內容與發揮大愛延續生命的意義。
聖馬爾定醫院社會服務科主任蘇芳滿表示，台灣民眾普遍對器官捐贈有根深蒂固的認知偏見，缺乏意願去瞭解，這也是推廣困難的主因。器官捐贈的好處除了節省醫療資源、讓受贈者得到重生、圓滿另一個家庭外，更是尊重生命的大愛善行。醫院每年都積極舉辦活動，希望藉由較輕鬆、平易近人的宣導，讓民眾了解延續生命的價值。
聖馬爾定醫院上午9點至11點半在一樓大廳舉辦不同的活動，內容包括有獎徵答、器捐小遊戲，只要參與就有機會獲得精美小禮物，期望透過活潑互動的方式，讓大家對器官捐贈有更深層的認識，進而增加簽署人數。
雖然簽署人數不算熱絡，但也有民眾主動詢問了解而同意捐贈。院方表示，這是一條仍須努力的長路，但只要能打破誤解和疑慮，讓更多人了解器官捐贈的價值，就能拯救更多病患的生命，為他們帶來新的希望和未來。有關器捐相關訊息或疑問可洽詢院方社會服務科，05-2756000分機1856、1858。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言