上萬人等待器捐 已進行移植不到百人 醫院宣導器捐大愛

據器官捐贈推廣中心統計，今年台灣等候接受器官移植的病人共1萬966人，其中等候腎臟移植者8310人，已進行移植手術的人數只有87人。天主教聖馬爾定醫院自今天起展開為期一周的器捐宣導，讓民眾了解器官捐贈的內容與發揮大愛延續生命的意義。

聖馬爾定醫院社會服務科主任蘇芳滿表示，台灣民眾普遍對器官捐贈有根深蒂固的認知偏見，缺乏意願去瞭解，這也是推廣困難的主因。器官捐贈的好處除了節省醫療資源、讓受贈者得到重生、圓滿另一個家庭外，更是尊重生命的大愛善行。醫院每年都積極舉辦活動，希望藉由較輕鬆、平易近人的宣導，讓民眾了解延續生命的價值。

聖馬爾定醫院上午9點至11點半在一樓大廳舉辦不同的活動，內容包括有獎徵答、器捐小遊戲，只要參與就有機會獲得精美小禮物，期望透過活潑互動的方式，讓大家對器官捐贈有更深層的認識，進而增加簽署人數。