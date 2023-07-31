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孩子是發展遲緩還是大雞慢啼？ 醫提4招助改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
語言治療師楊心驊利用教具，創造「溝通動機」引導孩子口語表達需求。圖／台南市立安南醫院提供
語言治療師楊心驊利用教具，創造「溝通動機」引導孩子口語表達需求。圖／台南市立安南醫院提供

早期療育愈來愈受重視，愈來愈多家長以為孩子是「大雞慢啼」、其實是「發展遲緩」，為了避免家長延誤治療黃金期，台南市立安南醫院今天發表常見案例，分享4招創造「溝通動機」方法，提供家長訓練最常見的口語發展遲緩兒童表達能力，避免孩子輸在起跑點。

安南醫院復健科醫師林芳嫻分享臨床最常見3個案例：A小朋友3歲了還不會講話、眼神也不看人。B小朋友滿5歲了，但走路常常跌倒、跳的姿勢也很奇怪。C小朋友筆總是握不好，寫出來的字歪七扭八，甚至沒寫幾個字就抱怨手痠。

林芳嫻說，孩子成長過程可能碰到各種狀況，除了最常見的語言發展遲緩，大動作協調性、精細動作感覺統合、生活自理、社會情緒人際互動、認知等問題也常見。需要客觀量尺來評估孩子狀況，安南醫院因而成立「 兒童發展聯合評估中心」，提供早期療育資源治療。

林芳嫻指出，現在的早期療育已非傳統單向的醫病關係，而是逐漸轉向「以家庭為中心」、「以作息為本位」，也就是說治療不再侷限於醫療院所，而是希望逐步落實於家庭中，協助家長面對並引導孩子。

以最常見的語言發展遲緩為例，安南醫院復健科語言治療師楊心驊提供4招創造「溝通動機」的方法，家長可於日常藉此訓練兒童口語表達：

一、吊胃口：在孩子面前玩他們喜歡玩的玩具、或吃孩子喜歡吃的食物，並提供「我要」的手勢或口語示範讓孩子模仿，幫助孩子學會自己表達需求。

二、假裝忘記：不主動提供孩子常用生活必需物品，讓孩子提出需求反映。例如用餐時假裝忘記給孩子常用的餐具，引導孩子主動說出餐具名稱。

三、請求幫忙：將孩子需求的物品，放在孩子看得到卻拿不到地方，或者現有能力無法完成的任務，誘發其學習表達「請幫忙」的溝通技能。

四、慢慢給：對於孩子喜愛或需求的物品，不要一次給予滿足。例如在孩子逐步完成積木、拼圖時，不主動給下一塊零件，讓孩子主動表達出「還要」。

林芳嫻表示，養育孩子從來就不是一件簡單的事，若家長發現自己無法獨力照顧有早期療育需求的孩子，安南醫院兒童發展聯合評估中心與後續治療的復健體系，可以助家長一臂之力，陪伴孩子健康成長。

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