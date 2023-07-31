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省下4800元 15到30歲免費三次心理諮商服務機構名單和QA一次看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
如何使用「年輕族群心理健康支持方案」，衛福部提供四口訣？查詢、預約、準備及諮商。圖／衛福部提供
如何使用「年輕族群心理健康支持方案」，衛福部提供四口訣？查詢、預約、準備及諮商。圖／衛福部提供

Q1：「年輕族群心理健康支持方案」（下稱本方案）內容是什麼?

A1：為促進年輕族群心理健康，協助調適心理壓力與負面情緒，衛福部於112年8月1日至113年7月31日，補助15-30歲年輕族群每人3次心理諮商

Q2：有什麼條件限制？

A2：年滿15歲至30歲有心理諮商需求者，攜帶身分證明文件，皆可使用。

Q3：使用「年輕族群心理健康支持方案」心理諮商服務，需要支付其他費用嗎？

A3：補助3次心理諮商費，但服務機構可另收取掛號費等其他行政規費。建議於預約時，先向機構確認是否須另支付其他項目費用。

Q4：如何使用「年輕族群心理健康支持方案」的心理諮商？

A4：衛福部提供4個口訣，查詢、預約、準備及諮商。

查詢：查詢本方案服務機構（網址：https://bit.ly/mohw-mhlist）。

預約：聯繫服務機構，預約使用服務。

準備：攜帶身分證明文件以供查驗。

諮商：至服務機構接受諮商。

Q5：可以選擇居住地以外的服務機構進行心理諮商嗎？

A5：可以。「年輕族群心理健康支持方案」無戶籍或居住地縣市限制。

Q6：可以使用通訊方式進行心理諮商嗎？

A6：可以。可查詢「年輕族群心理健康支持方案」服務機構名單中，有執行通訊心理諮商之機構，進行預約。

Q7：可以中途更換心理諮商之服務機構嗎？接受心理諮商服務是否有頻率或間隔時間的限制？

A7：可以。但補助次數合計以3次為限。另心理諮商頻率以每周一次為原則，若有短期密集心理諮商需求，需由服務機構提報心理諮商計畫，經衛生局同意執行。

Q8：已預約之心理諮商時間，若臨時有事不能去，怎麼辦？

A8：請提早通知已預約服務機構，並更改預約時間。如連續2次無故未到，於第2次缺席日起90日內，將暫停補助資格。

Q9：如果3次補助額度用完，仍有心理諮商需求，該如何尋求協助？

A9：可以自費繼續接受心理諮商服務，或由機構協助媒合社區中之心理健康服務資源，如社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點（網址：https://gov.tw/JSB）等。

Q10：如於「年輕族群心理健康支持方案」已接受1次或2次服務，但要預約第2次或第3次服務時已超過30歲，還能申請補助嗎？

A10：可以。只要曾接受過1次服務，後續欲使用服務時雖超過30歲，只要仍在方案執行期間內（112年8月1日至113年7月31日），仍可申請補助，但每人合計以3次為限。

Q11：使用「年輕族群心理健康支持方案」為何要蒐集個人資料？

A11：為評估「年輕族群心理健康支持方案」成效及確保個案醫療權益，會由服務機構蒐集個人資料（含問卷），但蒐集資料不會作其他目的利用，並依據個人資料保護法，辦理個人資料檔案安全維護事宜。

 ●「年輕族群心理健康支持方案」心理諮商服務機構名單：

https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-6608-74985-107.html

「年輕族群心理健康支持方案」使用流程。圖／衛福部提供
「年輕族群心理健康支持方案」使用流程。圖／衛福部提供

心理諮商 衛生局 身分證

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