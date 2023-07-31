卡努颱風進逼路徑大迴轉！氣象局：不排除最快明晚海警 周四起4天中南部大雨

中央氣象局預報員朱美霖說，本周天氣前半期要特別注意卡努颱風的動態，周二至周四距離台灣會較為接近，降雨方面和沿海風浪、東南部沉降高溫的出現，周四之後隨著西南風逐漸增強，周四到周末中南部的降雨也會較為持續。

至於有無機會發布海上颱風警報，她說，不排除明天晚間至周二清晨發布海上颱風警報的可能，但暴風半徑是否接近台灣附近，仍有滿大的變數，氣象局會持續密切注意。

她說，中度颱風卡努今天上午8時的中心位置在台北東南東方1120公里的海面上，受到太平洋高壓勢力的導引，以每小時19公里速度，向北北西進行。未來一兩天之內會逐漸接近琉球附近的海域，後天之後逐漸通過琉球群島，颱風的氣流會變得不明顯，因此速度減慢，目前預測偏向琉球近海之後，逐漸往北北東方向迴轉。

中度颱風卡努的最新路徑潛勢預報出現大轉彎。她說，後續不確定性，主要受到北方太平洋高壓勢力影響，在這段期間的導引氣流不明顯，如果高壓勢力比較減弱，在東邊或南側有導引的話，就會逐漸往北北東的方向移動，這段時間還是要留意颱風動態。

今天台灣附近風場偏北風，中部以北有雲系影響台灣上空，整體來說降雨不是太明顯，今天要留意午後雷陣雨。今天晚間因午後雷陣雨延續時間稍微比較久，上半夜會有降雨，北海岸也會有零星陣雨情形。

朱美霖表示，隨著卡努颱風逐漸接近東北方海域，明天就會受到外圍雲系、甚至深夜受到外圍環流影響，北部降雨趨勢略為增多，其他各地仍有午後雷陣雨發展，主要在山區附近，大致上比今天略為縮減。

朱美霖說，周三、周四是目前颱風距離台灣較為接近的期間，外圍水氣影響之下，台灣附近水氣增多，北台灣降雨持續增多趨勢，中南部也會有局部短暫陣雨，但這兩天的天氣還是視颱風距離台灣的遠近而定。

後續颱風逐漸北轉上去，環境有西南風逐漸增強的趨勢，朱美霖說，因此中南部後續水氣明顯增多，可以看到整體周五至周日降雨持續性，且有局部較大雨勢情況。溫度方面，各地還沒下雨的時候，可以來到32至33度，感受上悶熱；周四之後台東有焚風機率，可以來到36度以上。

沿海風浪部分，周二至周四颱風逐漸接近台灣，沿海有比較大的風浪，甚至有長浪出現機率。

朱美霖說，颱風動態主要是影響到台灣西南風增強的時間，接近台灣附近的時候，速度略為減慢，所以接近台灣時期會略為增長。今明兩天颱風逐漸接近琉球群島，所以周三之後到周五上半天左右，速度比較慢，外圍環流帶來水氣，北台灣降雨會略為持續。但天氣變化仍依颱風距離台灣遠近而定，如果颱風比較靠近台灣，整體北台灣的影響就會比較明顯。

朱美霖表示，周四之後颱風北轉上去，台灣附近風場從颱風外圍環流影響，轉為西南風，並且西南風開始增強；周四至周日這段期間隨著西南風比較持續性吹拂，中南部的降雨也會比較持續。但整體天氣變化要看颱風的速度和北轉的時間點而定。

卡努颱風的路徑出現大幅改變，朱美霖說，過去路徑經過琉球往西北西方向移動，這個路徑就會接近浙江附近海域；但後期預測上環境變化，模式有再調整，所以預測有再往北北東方向移動，現在路徑對中國大陸的影響會比較小。

她指出，周三以後路徑往後面發散比較大，目前看來隨著颱風北邊導引氣流變得不明顯，有可能受到東邊的太平洋高壓勢力逐漸影響之下，它有往東北東方向導引過去，後續這段期間不確定性仍相當大，要注意後續最新的預報資訊。

朱美霖說，卡努颱風的不確定性範圍從中國大陸到琉球這一帶，模式等到時間愈近會愈趨收斂，會再觀察往東邊路徑還是往西調整。

卡努颱風路徑大調整，她說，後續預報看法並沒跟上一報變化太大，主要是颱風上去之後，颱風所屬的低壓帶也是一起連帶上去，無論是颱風往西北西方向移動或是更往東北方向迴轉，台灣都是在大低壓帶的尾端，主要盛行的風場還是西南風，中後期周四至周日西南風是在增強的，時間點會比較往後延一些，從周三延後到周四。

朱美霖說，目前有看到本周後期中南部降雨有在持續，至於強度要看低層大氣盛行風向有無尺度夠大、時間夠久趨勢。

沿海風浪部分，周二至周四颱風逐漸接近台灣，沿海有比較大的風浪，甚至有長浪出現機率。圖／氣象局提供

周二至周四颱風較近，後半周留意西南風強降雨。圖／氣象局提供