無法忽視的「癌」！網路聲量年成長逾八成 2022年民眾最關注的癌症是？

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文／大數據股份有限公司

癌症死亡時鐘不停快轉，根據2020年統計癌症時鐘再快轉1秒，每4分19秒就有1人確診罹癌。大數據股份有限公司28日發布最新《癌症議題網路輿情洞察報告》，觀察到2022年癌症議題的網路聲量較2021年成長81.2%，在癌症種類聲量中，以乳癌的討論度最高，佔17.8%，其次依序為氣管、支氣管和肺癌(11.9%)及結腸、直腸和肛門癌(10.3%)。在癌症治療中，化學療法的使用非常廣泛，討論聲量也相對較高。抗癌飲食兩大迷思則為「罹癌後吃素食更健康？」及「低、無醣餓死癌細胞？」，特別是網路知識氾濫，面對一堆抗癌飲食讓許多癌友感覺迷惘。大數據公司營運長蔣志薇提到，長期入榜十大癌症死因的口腔癌、胰臟癌、胃癌等，聲量相對較低，容易遭到忽視，希望透過網路輿情角度，探討癌症議題聲量討論，並結合篩檢、飲食、運動、健康等生活化的話題，提供民眾更精確且易懂的衛教資訊。遇到任何疾病問題，應諮詢專業建議，及早發現問題，盡快接受治療。

▲2022年癌症議題聲量變化。

image source:《癌症議題網路輿情洞察報告》

2022年癌症聲量較去年漲81.2% 近六成20-39歲女性格外關注

關鍵意見領袖「江坤俊醫師」互動最高 陳文茜透過粉專分享自身與癌友抗癌故事

根據衛生福利部統計，2021年台灣有51,656人死於癌症，較2020年增加3.0%。癌症粗發生率也呈現逐年遞升趨勢，2020年已達每十萬人約有517.7人罹患癌症。大數據公司最新產業洞察報告《癌症議題網路輿情洞察報告》自2021年1月1日至2022年12月31日，結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《Fanti Insights社群粉絲資料平台》，指出2022年癌症相關聲量討論達894,890筆，較2021年493,957筆，增加400,933筆，聲量成長81.2%。另外，交叉分析關注癌症議題網友的性別與年齡，各年齡層女性皆大於男性，其中以20-39歲女性比例最高，佔59.4%。女性常見的癌症有乳癌、卵巢癌、子宮體癌、子宮頸癌等，網路上經常有檢查、預防、治療等資訊分享，吸引女性關注討論。

癌症議題聲量來源超過七成來自於社群，關鍵意見領袖以「江坤俊醫師」最高，江醫師分享治療乳癌病患的經歷，貼文表達出積極正向的態度，獲大量留言按讚。其次為「文茜的世界周報 Sisy's World News」，主持人陳文茜於粉專分享自己與多名癌友的抗癌故事，吸引粉絲為陳文茜與癌友們加油打氣。

▲關注癌症議題網友，20-39歲女性接近六成。

image source:《癌症議題網路輿情洞察報告》

女性乳癌相關討論度最高 佔比接近兩成

癌症療法以「化學療法」聲量第一 各藥廠支持癌症防治宣導活動

民眾關心的癌症議題可分為「癌症預防」、「健康檢查」、「癌症治療」等三大話題。在癌症類型中，乳癌聲量最高，佔17.8%。10月是國際乳癌防治月，許多藝人、KOL、公益團體、企業等響應節日，推廣活動，帶動乳癌討論聲量。其次為肺癌(11.9%)，近年空氣污染日益嚴重，民眾擔心空污增加罹癌機率。另外，高脂肪、高熱量、喜愛精緻食物的飲食習慣，恐增加結腸、直腸和肛門癌的發生率，其聲量排行第三高(10.3%)。但在癌症死因行排第四名的口腔癌，其聲量僅佔3.0%，討論關注度相對較低，聲量主要來自癌症篩檢、吃檳榔容易致癌的相關宣導。

化學療法在癌症治療使用非常廣泛，聲量最高。然而，治療過程伴隨而來的副作用，經常造成嚴重不適，患者除了透過飲食、運動、心靈放鬆等天然輔療方式紓緩副作用，小分子褐藻醣膠的輔療保健品也受到關注。癌症是醫學研究的重點領域，各大藥廠除公布研發進展相關報導外，也極力支持癌症防治宣導活動，打造ESG企業價值。輝瑞贊助肺癌講座，透過部落客星希亞鼓勵癌友；粉專Dr.131醫生醫分享，艾伯維協助台大血癌友善病房設計；嬌生旗下品牌曼陀於乳癌防治月，邀請藝人吳怡霈分享乳癌相關知識；諾華支持台灣年輕病友協會，與藝人郭書瑤相挺癌友；羅氏與YouTuber志祺七七合作，宣傳癌症觀念與知識。

抗癌飲食則有「罹癌後吃素食更健康？」及「低/無醣餓死癌細胞？」等兩大迷思，對抗癌症耗費體力，蛋白質是重要營養來源。此外，減少食物製作過程額外添加的「糖」，多由天然食物攝取「醣」，才是正確的飲食觀念。遇到任何疾病問題，應諮詢專業建議，及早發現問題，盡快接受治療。

▲女性乳癌相關討論聲量佔比最高，接近兩成。

image source:《癌症議題網路輿情洞察報告》

▲癌症療法以化學療法聲量最高。

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▲癌症議題關鍵意見領袖。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月1日至2022年12月31日。