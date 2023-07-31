卡努路徑大翻盤 各國模式曝 明天起受外圍環流影響

中度颱風卡努路徑大翻盤。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，一早起來預報資料陸續翻盤，「夏天的颱風也要這麼難搞就對了」，後續天氣狀況看來也會跟著改變，今天還是留意午後雷陣雨。

網友說，「這個翻車翻到車頂在摩擦冒火星了」、「颱風的多重宇宙」、「這路線也太千變萬化」、「颱風行徑太奇怪了」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，模式及官方預報均出現變化，分成西行中國派跟北轉日本派，其中也不乏靠近台灣的，模式看法相當分歧，「標準的天女散花」。不同路徑對北部天氣影響程度差很大，中部、南部西南風大雨仍然躲不掉。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周五受卡努颱風外圍環流影響，觀察周三至周四卡努颱風移動速度和方向的變化，周六至下周三環境吹西南風。

賈新興說，明天至周五受卡努颱風外圍環流影響，明天桃園以北有局部短暫雨，周三清晨嘉義以北有局部短暫陣雨，午後中部及南部山區有局部短暫陣雨。周四至周五西半部有陣雨，宜花東有局部雨，西半部山區有較大雨勢發生的機率。