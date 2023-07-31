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卡努颱風亂航班 星宇航空最新異動看這查

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空示意圖。本報資料照片
星宇航空示意圖。本報資料照片

受到中度颱風卡努影響，星宇航空說，近日往返沖繩之航班可能會有取消、延遲、提前等異動狀況， 建議旅客搭機前多加利用官網（ http://www.starlux-airlines.com ）「班機時刻」及「班機動態」 查詢留意最新航班資訊，隨時留意電子郵件或手機簡訊接收異動通知， 並務必提早至機場進行報到。

因受卡努颱風影響，星宇航空航班異動（ https://bit.ly/4786Wlt ）如下：

7月31日 台北-沖繩 JX870 時間調整為 08:25-11:00

7月31日 沖繩-台北 JX871 時間調整為 12:00-12:35

8月1日 台北-沖繩 JX870 取消

8月1日 沖繩-台北 JX871 取消

8月2日 台北-沖繩 JX870 時間調整為 16:25-19:00

8月2日 沖繩-台北 JX871 時間調整為 20:15-20:50

8月3日 台北-沖繩 JX870 時間調整為 11:25-14:00

8月3日 沖繩-台北 JX871 時間調整為 15:15-15:50

星宇航空說，如需更改行程，撥打客服專線+886-2-2791-1199，客服人員將盡速協助受影響旅客 免費改票或退票，依旅客意願調整後續行程。客服中心營業時間：周一至周日（含國定假日）上午9時30分至下午5時30分。

沖繩 客服

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