中颱卡努海警機率較低 彭啟明：有偏北趨勢或滯留現象

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，中颱卡努持續往東海方向前進，未來動向仍朝長江口或往北方向移動，仍有變動空間，台灣的天氣仍有午後陣雨發展機會，留意南海西南風的發展，水氣略多，未來南部容易有陣雨發展。

他說，今年第6號颱風卡努距離台灣東方約1175公里，將以中度颱風等級前進。颱風進入東海後影響範圍，需要留意副熱帶高壓的強度變化，仍有變動空間，逐步有偏北趨勢或滯留現象。雖然接近台灣北方海面，但目前海警機率較低。颱風北行的程度將影響未來天氣。

今明天氣部分，颱風進入琉球群島南方海面，台灣環境轉為東北風，北部有陣雨機會。中南部及東部午後有短暫陣雨或雷雨，山區可能有強烈雷雨。

周三、周四隨著颱風進入東海，台灣受北至西北風影響，西部有陣雨機會，山區可能有大雨。東部則有溫度上升的可能。

他說，周三颱風進入東海後可能帶動西南季風增強，中南部可能面臨多雨環境至周末或下周前。中南部需注意排水狀況，防止雨水積聚。