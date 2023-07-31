卡努登陸浙江或轉趨日本有變數 中南部周三起恐連日雨

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，卡努颱風預測未來受副熱帶高壓導引，將以中度颱風等級朝著西北方向前進。

他說，各國預測路徑上在前期較有共識顯示，周四以前颱風將慢慢進入琉球群島南方海面，往日本那霸一帶靠近後進入東海。

但林孝儒說，預報路徑後期在周五、周六颱風進入東海後，就要再觀察後續副熱帶高壓的強度發展，是否夠強勢的使颱風趨向中國浙江一帶登陸。抑或是副高勢力減弱，導致後續颱風往北轉趨向日本，仍存在一定的變數。

林孝儒表示，而綜觀上未來卡努颱風進入東海後的位置，仍距台灣有一定的距離，雖然無法完全排除發布颱風警報的可能，但至少目前來看，發布海警的機率仍是較低的，這兩天颱風往北的幅度亦是觀察海警機率的關鍵期，不過初步來說接下來卡努颱風的動向將連動著本周的天氣。

他說，今明兩天卡努颱風將慢慢進入琉球群島南方海面往日本那霸靠近，台灣附近逐漸轉為東北風環境，迎風面的北部開始有短暫陣雨機會。而背風面的中南部及東部，午後則受熱對流發展，有短暫陣雨或雷雨機會，尤其山區仍有較旺盛的雷雨發生機會。

林孝儒表示，周三、周四預測颱風將進入東海往西北方移動。台灣受到颱風外圍風場影響，更轉北至西北風影響，迎風側範圍擴大至西部，都將有短暫陣雨機會。

他表示，雖然說颱風仍有一定的距離，降雨影響有限，但中北部山區受到地形抬升作用影響，降雨相較之下會多一些，是不排除有局部大雨的機會。而持續位於背風面的東部，另要留意有背風沉降增溫的機會發生，東西兩側的天氣會有較大的差異。

林孝儒說，要留意的是，現在可以看到南海上的西南季風往太平洋延伸至卡努颱風的南側，因此快的話周三下半天隨著颱風進入東海活動後，將逐漸帶動西南季風往台灣附近增強。