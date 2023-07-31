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關注卡努有無登陸浙江 專家指左右台灣中南部天氣關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天在低壓帶中，各地雲量偏多，有時會出現降雨，尤其是中午過後熱對流發展依然會比較旺盛，局部地區有午後大雷雨機會。本報資料照片
今天在低壓帶中，各地雲量偏多，有時會出現降雨，尤其是中午過後熱對流發展依然會比較旺盛，局部地區有午後大雷雨機會。本報資料照片

中央氣象局今天清晨發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前屏東（小琉球）及台東（台東、蘭嶼）已觀測到1.6至2.2米的浪高。

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。

「撲朔迷離的卡努颱風」，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，撲朔迷離是指當卡努接近浙江海面時的變化，如果順利登陸浙江或長江口，後期深入大陸內陸並且轉化為季風低壓的話，它所夾帶的西南季風，很可能為台灣中南部帶來連續多天的降雨，雨勢也會比較明顯。

但是，吳聖宇說，如果最後卡努沒有登陸，反而是接近浙江沿岸後減速並且往東北轉折離開，後期西南季風對台灣天氣的影響可能就會相對比較小一些，這是接下來預報變化相當值得觀察的地方。

至於卡努颱風本身，吳聖宇表示，目前看應該是會落在警報發布範圍之外，但是也相當擦邊海上警報的發布線，接下來仍要持續注意暴風圈外圍是否有機會踏入海警的發布範圍。

台灣的天氣則是接下來一段時間都不太穩定，吳聖宇說，今天在低壓帶中，各地雲量偏多，有時會出現降雨，尤其是中午過後熱對流發展依然會比較旺盛，局部地區有午後大雷雨機會。

吳聖宇說，明天起到周四受卡努颱風外圍環流影響，大環境風向為偏北轉西北到偏西風，西半部降雨的機會較高，尤其是中部、北部一帶，山區可能有較大累積雨量。

吳聖宇表示，周五起至周末就要注意卡努後期的動態變化，整體環境會轉西南風，降雨較明顯的區域逐漸趨向中部以南地區，但是西南風的強弱跟卡努後期怎麼走關係很大，變數很高，有待持續觀察。

中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站

卡努颱風 氣象局

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