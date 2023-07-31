卡努恐成長壽颱？ 鄭明典：環境場已具部分季風環流圈特徵

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。氣象局說，雖然暴風圈直接影響台灣的機率較低，不過基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書表示，季風環流圈特徵（Monsoon Gyre）還不完全，但是卡努颱風的環境場已經具有部分季風環流圈的特徵。

他以圖解指出，「一個大大的圓形低壓，除了西面是低壓區以外，周圍被高壓區半圍繞」。這樣的環境如果繼續發展，颱風路徑變異度高，也常會有生命期偏長的颱風發展。

氣象局說，今天水氣稍微減少，各地大多為多雲的天氣，風向轉為偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部也有些零星降雨。隨著風向轉變，午後雷陣雨機率較高的地方位於東部、東南部、南部地區及其他山區，留意午後天氣的變化；溫度方面變化不大，各地高溫約32至34度。

氣象局今天清晨發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，目前屏東（小琉球）及台東（台東、蘭嶼）已觀測到1.6至2.2米的浪高。

氣象局說，明天、周三颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨，隨颱風通過台灣北方海面期間風向的轉變，降雨機率高的地區會由北部轉往中南部，東半部為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；東部及東南部地區容易出現焚風。

氣象局表示，周四至周日西南風影響，中南部降雨機率高，容易有局部短暫陣雨，雨勢大小取決於西南風的強弱，此部分預報資料較為分歧，留意後續最新天氣預報，至於北部及東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，明天、周三基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，周三北部沿海也可能出現長浪，海邊活動注意安全。