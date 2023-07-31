卡努外圍環流明晚影響北台灣 吳德榮：西南季風緊隨 周三起連日雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大致多雲時晴；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。本報資料照片
今天各地大致多雲時晴；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。本報資料照片

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，卡努颱風途經高海溫、弱垂直風切的海域，昨天下午已輕易跨過中度颱風的門檻，持續增強中。

他說，卡努颱風明天通過琉球附近，轉西北西、再朝東海前進，未來有移速減慢、再變方向的趨勢。暴風圈侵襲機率圖則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此，發布海上警報的機率並不是很高，但完全排除並不符合科學，應持續觀察。

今天各地大致多雲時晴；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。北部24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至35度。

吳德榮說，明天各地多雲時晴；因卡努颱風外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，但局部地區仍偶有局部短暫雨的機率；明晚北台灣開始受卡努颱風外圍環流影響，轉有局部陣雨。

吳德榮表示，周三、周四受卡努颱風外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部有局部陣雨，有較大雨勢。周四至下周二西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣、並有連日多雨的條件，應持續注意最新模式的調整。

暴風圈侵襲機率圖則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此，發布海上警報的機率並不是很高，但完全排除並不符合科學，應持續觀察。圖／取自氣象局網站
暴風圈侵襲機率圖則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此，發布海上警報的機率並不是很高，但完全排除並不符合科學，應持續觀察。圖／取自氣象局網站
中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站

卡努颱風 吳德榮 氣象局

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中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。

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