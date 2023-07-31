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學者：增加採樣點 長期監測福島核廢水

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

日本福島核電廠含氚核廢水將排入海，儘管取得國際原子能總署（IAEA）批准，IAEA署長甚至說出「我可以喝，還能在裡面游泳」，但外界仍質疑多種放射性核種沒被過濾恐出現累積效應，也會造成環境及人體傷害。清大原科中心主任葉宗洸表示，氚的人體半衰期約兩周，可透過新陳代謝排出體外，海洋生物半衰期約三天就能排出體外，因此不會有輻射累積效應。

葉宗洸指出，日本承諾含氚廢水經過濾後，每公升氚濃度低於一千五百貝克才排入海，但過濾系統勢必會老舊，難保未來排放入海的放射性核種濃度仍會低於標準，大眾關注焦點應為長期監測工作。

他說，原能會建立的放射性物質海域擴散海洋資訊平台，配合核廢水排放時程提供「未來七天濃度擴散預報」功能，目前已有一百多個取樣點，但仍建議增加取樣點及取樣頻率，最好每季取樣一次即時公布，讓民眾放心。

至於排放水能不能喝？葉宗洸表示，日方雖承諾氚廢水將稀釋為每公升低於一千五百貝克才排入海，但台灣飲用水規定為每公升氚濃度不超過七百四十貝克，當然不能直接作為飲用水。

原能會也說，世界各國核電廠廢水都排入海洋、湖泊或河流水體，經由自然界水循環系統回歸自然，不適合直接飲用。

原能會 日本 核電

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