癌症登記傷眼 她仍甘之如飴

新光醫院癌症登記師陳㻰玫曾是護理師、癌症個案管理師，七年前轉為癌症登記師，雖然薪資待遇變差，但蒐集癌友所有治療資料提供國家衛生政策研究，滿足她熱愛學術研究的樂趣。

癌症登記作業有多複雜？陳㻰玫指出，將癌友從檢查、確診，到更精細檢查、確認期別、後續治療及存活情況等等文本報告轉為代碼，一筆一筆輸入癌症登記資料庫一一五個項目欄位。

以癌症部位來說，必須標注原發部位、型態組織、腫瘤大小、深度及淋巴結、結節顆數及有無轉移，還要登記做了化療、電療或荷爾蒙治療，近年還會加註不同癌症的不同特定因子，缺一不可。

陳㻰玫指出，登錄資料後，除了自己檢查，也會與同儕互閱、勘誤，確認正確再提交國健署癌症資料庫。依病歷複雜程度不同，平均一位癌症登記師每天只能輸入五至八本病歷，由於長時間盯著電腦，將病歷資料一一轉換為代碼輸入系統中，且多次勘誤，「癌症登記師的職業傷害是視力變差、眼睛疲勞」。

擔任六年護理師、五年癌症管理師，陳㻰玫因接觸癌症病人而興起對癌症研究的熱情。她說，從事癌症登記，必須將統計結果與治療方式搭配文獻做印證，碰到複雜病歷也必須找到更多文獻資料佐證，若登載資料與醫師審查的不一致就得請教醫師，偶爾趕件也須加班，雖然辛苦卻符合自己追求學術的樂趣。