卡努增強為中颱 8月2日最接近台灣

卡努颱風昨增強為中颱。中央氣象局指出，周二至周三受颱風外圍環流影響，北部、中南部都有雨；周三（八月二日）最接近台灣，且海警發布機率已在「邊緣」，若路徑再往南偏，周二很可能發布海警，陸警發布機率則相對低。

中央氣象局預報員張承傳指出，因環境有利颱風發展，卡努昨下午提前增強成中颱，強度會再稍增，大致維持中颱等級；今天從北北西轉西北方向朝琉球群島接近，通過琉球群島後，預估朝中國大陸浙江方向前進，周三離台灣最近。雖颱風暴風圈碰觸台灣陸地的機率低，但今天至周三有長浪出現，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖、北部沿海等地，都要留意。

今天水氣略減，各地多雲，因風向轉偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨；今清晨到上午，西半部零星降雨，午後雷雨範圍集中東部、東南部、南部及其他山區。周二起，受颱風外圍環流影響，北部局部短暫陣雨，中南部降雨相對零星。周三風向轉西南風，中南部轉短暫陣雨，北部降雨轉趨零星。

張承傳說，預估颱風周四登陸中國大陸，到下周日前因偏西南風環境影響，中南部降雨機率偏高，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨；至於中南部降雨多強、雨勢持續多久，須視颱風接下來路徑而定，尚待觀察。