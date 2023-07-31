快訊

支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡努增強為中颱 8月2日最接近台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
圖／中央氣象局
圖／中央氣象局

卡努颱風昨增強為中颱。中央氣象局指出，周二至周三受颱風外圍環流影響，北部、中南部都有雨；周三（八月二日）最接近台灣，且海警發布機率已在「邊緣」，若路徑再往南偏，周二很可能發布海警，陸警發布機率則相對低。

中央氣象局預報員張承傳指出，因環境有利颱風發展，卡努昨下午提前增強成中颱，強度會再稍增，大致維持中颱等級；今天從北北西轉西北方向朝琉球群島接近，通過琉球群島後，預估朝中國大陸浙江方向前進，周三離台灣最近。雖颱風暴風圈碰觸台灣陸地的機率低，但今天至周三有長浪出現，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖、北部沿海等地，都要留意。

今天水氣略減，各地多雲，因風向轉偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨；今清晨到上午，西半部零星降雨，午後雷雨範圍集中東部、東南部、南部及其他山區。周二起，受颱風外圍環流影響，北部局部短暫陣雨，中南部降雨相對零星。周三風向轉西南風，中南部轉短暫陣雨，北部降雨轉趨零星。

張承傳說，預估颱風周四登陸中國大陸，到下周日前因偏西南風環境影響，中南部降雨機率偏高，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨；至於中南部降雨多強、雨勢持續多久，須視颱風接下來路徑而定，尚待觀察。

卡努颱風 氣象局 基隆

延伸閱讀

一張圖看天氣！中颱卡努近「這日」恐發海警 2波降雨一次看懂

卡努升級成中颱 氣象局揭最新路徑「這日」最接近台灣

颱風卡努逼近蚵農忙搶收 菜籃族搶購蔬果備用

【重磅快評】杜蘇芮應能喚醒鬆懈 卡努正伺機侵台

相關新聞

莫納皮拉韋有條件使用 基層醫困擾

新冠肺炎疫情期間，抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）搶救許多確診者性命，但衛福部疾管署上周五修訂使用條...

卡努增強為中颱 8月2日最接近台灣

卡努颱風昨增強為中颱。中央氣象局指出，周二至周三受颱風外圍環流影響，北部、中南部都有雨；周三（八月二日）最接近台灣，且海...

嚴重坍方 南橫延至10月通車

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂今天貫通，但埡口平台至向陽路段災情嚴...

梧棲港旁有油槽 國慶焰火擬更改施放地點

今年國慶焰火原已宣布在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連觀景台都已建三井Out...

健康主題館／常跌倒踩空 小心罹患青光眼

● 青光眼不可逆，失明機率約25%

阪脇郁子畫風細膩 發掘女性內在

自幼受京都和風藝術、日式庭園美學耳濡目染，中年開始提筆作畫，日本畫家阪脇郁子表示，現階段目標是透過繪畫發掘女性內在，能感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦