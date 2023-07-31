抗癌幕後英雄 癌登師低薪招募難

我國癌症登記資料庫完整率百分之九十八，成為癌症研究與治療重要參考資料，五百多名癌症登記師功不可沒，但因平均月薪僅三萬多元，近來招募不易、流動率偏高。專家提醒，如任其惡化，癌登資料不確實就可能影響政府癌症防治政策，降低癌友治療品質。

癌症登記師專業領域已發展四十年，絕大部分民眾並不瞭解這個行業。台灣癌症登記學會理事長李明陽表示，癌症登記師需有護理、醫管等醫療相關科系畢業，經一定訓練及學理、登錄等考試取得執照才能擔任，且因醫療不斷推陳出新，每三至六年需接受繼續教育。

李明陽說，依「癌症防治法」規定，每收治一千名癌症患者，醫院就必須聘請一名癌症登記師，現有五○六名癌症登記師，每年要負責登錄超過十萬筆新發生癌症個案接受治療一年後的所有報告，加上三至五年後個案病情追蹤，平均每人負責五百至一千名癌友資料，壓力沉重。

此外，癌登之初，每名癌友需登錄三十至六十個欄位資料，現在則增加至一一五個欄位，工作量增加，但人數占比卻固定於一千比一。

近年台灣醫護荒，癌症登記師招募更不易。李明陽指出，癌症登記師並非第一線臨床單位人員，屬於後端品管人員，薪水較低，且國家補助費用不多，一般來說，起薪兩萬六千元，平均月薪在三萬五千元上下，幾乎只有護理師薪水一半。

「癌症登記師為台灣抗癌的幕後英雄…」李明陽說，這群專業人士忠實記錄癌友接受哪些治療、病程進展，而所有資料正為政府擬定防癌政策的重要參考依據，例如，國健署成人五癌公費篩檢；近一、兩年來，癌登大數據顯示，有癌王之稱的胰臟癌罹病人數逐年增加，這也讓政府及醫界有所警覺，正研擬相關防治措施，希望早期發現、早期治療。

李明陽期盼民眾多多支持癌症登記，而政府在解決護理荒時，也應重視癌症登記師薪資權益及培訓，以免損及癌友治療品質。