阪脇郁子畫風細膩 發掘女性內在

自幼受京都和風藝術、日式庭園美學耳濡目染，中年開始提筆作畫，日本畫家阪脇郁子表示，現階段目標是透過繪畫發掘女性內在，能感受到內在情感的畫作，總能觸動她的心靈。

出生於戰後時代的阪脇郁子，受美國資訊影響，深受設計師行業吸引，選擇就讀美術大學，研修室內設計，畢業後成為工業設計師，爾後遠赴歐洲進修，在倫敦博物館看到過去未曾注意到的日本浮世繪，重新領受日本文化的優勢。

隨著結婚生子，阪脇郁子當起全職主婦，直到孩子上學後，她重新思索人生方向，開始參加中國畫家賈又福為期三個月的水墨畫課程，水墨畫也成為她邁入純藝術的第一步。幾年後，她認為水墨畫的表現力不夠，又轉往關西美術學院學習鉛筆畫。

持續以墨或鉛筆作畫的阪脇郁子，被邀請加入名為「白日會」的繪畫公募團體，阪脇郁子說，因厭惡畫面反光，最初她排斥油畫，直到一位老師教授她不反光的油畫技巧，使她的創作範圍進階到油畫，但因畫風不是典型的油畫風格，經常還會被誤認為日本畫。

對於未來創作期許，畫風細膩的阪脇郁子說，從水墨畫、鉛筆畫再走進油畫世界，將來說不定還會重回水墨畫懷抱，「不會圈著自己，順心而為，想做就往下做。」她想描繪堅定展望自己人生、凜然生活的女性，透過畫女性，發掘女性內在情感，就是她現階段的目標。