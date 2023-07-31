快訊

支持郭台銘選總統 彰縣議長謝典林宣布退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阪脇郁子畫風細膩 發掘女性內在

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

自幼受京都和風藝術、日式庭園美學耳濡目染，中年開始提筆作畫，日本畫家阪脇郁子表示，現階段目標是透過繪畫發掘女性內在，能感受到內在情感的畫作，總能觸動她的心靈。

出生於戰後時代的阪脇郁子，受美國資訊影響，深受設計師行業吸引，選擇就讀美術大學，研修室內設計，畢業後成為工業設計師，爾後遠赴歐洲進修，在倫敦博物館看到過去未曾注意到的日本浮世繪，重新領受日本文化的優勢。

隨著結婚生子，阪脇郁子當起全職主婦，直到孩子上學後，她重新思索人生方向，開始參加中國畫家賈又福為期三個月的水墨畫課程，水墨畫也成為她邁入純藝術的第一步。幾年後，她認為水墨畫的表現力不夠，又轉往關西美術學院學習鉛筆畫。

持續以墨或鉛筆作畫的阪脇郁子，被邀請加入名為「白日會」的繪畫公募團體，阪脇郁子說，因厭惡畫面反光，最初她排斥油畫，直到一位老師教授她不反光的油畫技巧，使她的創作範圍進階到油畫，但因畫風不是典型的油畫風格，經常還會被誤認為日本畫。

對於未來創作期許，畫風細膩的阪脇郁子說，從水墨畫、鉛筆畫再走進油畫世界，將來說不定還會重回水墨畫懷抱，「不會圈著自己，順心而為，想做就往下做。」她想描繪堅定展望自己人生、凜然生活的女性，透過畫女性，發掘女性內在情感，就是她現階段的目標。

水墨畫 日本

延伸閱讀

日本羽賽／麟洋配5連勝終結冠軍荒 李洋：原本設定贏一場

他見北捷這1站「兩步一正妹」超吃驚 眾人狂點頭：還會遇到日本妹

女足世界盃／面臨與日本關鍵戰 西班牙教頭：最大考驗

為擴大經濟制裁日本禁止出口車輛至俄羅斯 但中國卻趁機搶占市場！

相關新聞

莫納皮拉韋有條件使用 基層醫困擾

新冠肺炎疫情期間，抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）搶救許多確診者性命，但衛福部疾管署上周五修訂使用條...

卡努增強為中颱 8月2日最接近台灣

卡努颱風昨增強為中颱。中央氣象局指出，周二至周三受颱風外圍環流影響，北部、中南部都有雨；周三（八月二日）最接近台灣，且海...

嚴重坍方 南橫延至10月通車

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂今天貫通，但埡口平台至向陽路段災情嚴...

梧棲港旁有油槽 國慶焰火擬更改施放地點

今年國慶焰火原已宣布在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連觀景台都已建三井Out...

健康主題館／常跌倒踩空 小心罹患青光眼

● 青光眼不可逆，失明機率約25%

阪脇郁子畫風細膩 發掘女性內在

自幼受京都和風藝術、日式庭園美學耳濡目染，中年開始提筆作畫，日本畫家阪脇郁子表示，現階段目標是透過繪畫發掘女性內在，能感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦