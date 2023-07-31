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莫納皮拉韋有條件使用 基層醫困擾

聯合報／ 記者沈能元李樹人／台北報導
衛福部疾管署修訂莫納皮拉韋使用條件為「有條件下使用」，也就是說，當病人病情只適用莫拉皮拉韋的治療條件下，才建議使用。路透
衛福部疾管署修訂莫納皮拉韋使用條件為「有條件下使用」，也就是說，當病人病情只適用莫拉皮拉韋的治療條件下，才建議使用。路透

新冠肺炎疫情期間，抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）搶救許多確診者性命，但衛福部疾管署上周五修訂使用條件，將原先「可降低死亡率建議使用」和「條件下使用」兩項，修改為「有條件下使用」，基層醫療協會理事長林應然表示，疫情期間指揮中心技術性阻擋醫師開立「莫納皮拉韋」，現又以法規限縮，讓醫師困擾、綁手綁腳。

目前用於治療新冠肺炎確診者的抗病毒藥物有「倍拉維」（Paxlovid）、「莫納皮拉韋」，均為公費使用。最新統計，「倍拉維」使用人數達一三二萬五〇二三人次，「莫納皮拉韋」則有卅一萬三六六四人次；就治療效益來說，「倍拉維」遠優於「莫納皮拉韋」，但倍拉維與許多藥物具交互作用，以致使用上受到許多限制。

疾管署副署長曾淑慧指出，此次修訂係根據為世界衛生組織（WHO）去年九月公布治療指引，基於藥物療效和作用機轉，將「莫納皮拉韋」列為有條件建議藥物，用於治療非重症、但有極高住院風險的染疫個案，同時建議應採取相關的緩減措施，減少藥物可能造成的危害。

「嚴格來說，這次修訂莫納皮拉韋使用條件，並非限縮，而是要提醒醫師於用藥上更為謹慎。」曾淑慧說，修訂後，經醫師評估病人用藥風險，當無法使用優先建議藥物，或臨床上無其他替代療法，只適用「莫納皮拉韋」治療條件下，才建議使用。

雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，對於確診者治療及降低死亡率，「倍拉維」效果顯著，但其與許多藥物具交互作用，醫師開藥前需花費較多時間詢問病人病史、用藥情形，這讓部分醫師可能直接開立「莫納皮拉韋」，其實透過藥師協助排除「倍拉維」用藥風險，可讓患者獲得更好的治療。

不過，基層醫療協會理事長林應然持不同意見。他表示，在治療效果上，「莫納皮拉韋」確實遠不如「倍拉維」，但與「倍拉維」可能出現交互作用的藥物超過上百種，例如治療心律不整等藥物，基層醫師光是一一比對就用去許多時間。預料新制上路後，應讓不少基層醫師困惑，可能擔心開了「莫納皮拉韋」是否必須賠錢給疾管署。

林應然認為，疾管署應有大批「倍拉維」即將過期，才會限制醫師使用「莫納皮拉韋」，早已有過類似方法，例如，流感期間診所領一盒「克流感」需搭五盒「樂瑞沙」，原因不也是許多「樂瑞沙」即將過期。

莫納皮拉韋 醫師 新冠肺炎

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