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「讀者」8月號 跟著詩意飛翔

聯合報／ 台北訊

南方航空馬保利是機長也是詩人，坐上他駕駛的飛機，就可能聽到他以機長身分廣播時引用的各種詩句。「讀者」雜誌8月號，看見傳統文化給了馬保利看待工作的新視角，讓他明白「飛行不僅要有高度和速度，還要有溫度和氣度」。

「做個優質普通人」描述一位文員沒有名校加持、沒有雄厚背景卻能工作上心、信守諾言、可靠善良。他們不是庸碌，而是溫和的優秀；他們從不咄咄逼人，總是帶著暖暖厚道；他們是「合格菁英」起點。

「人生是時時刻刻的體驗」則從「別輸在起跑線」論起，作者舉了他兩個學生如何從「嚴重落後」到後來成為行業佼佼者的歷程。人生不是一場馬拉松，它本就不是一場比賽，而是時時刻刻的體驗。

行銷世界的《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，《讀者》2022年合訂本優惠預購，全套12期900元，贈送精美「鑰匙環」，諮詢電話：02-27028599。

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