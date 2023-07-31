「讀者」8月號 跟著詩意飛翔

南方航空馬保利是機長也是詩人，坐上他駕駛的飛機，就可能聽到他以機長身分廣播時引用的各種詩句。「讀者」雜誌8月號，看見傳統文化給了馬保利看待工作的新視角，讓他明白「飛行不僅要有高度和速度，還要有溫度和氣度」。

「做個優質普通人」描述一位文員沒有名校加持、沒有雄厚背景卻能工作上心、信守諾言、可靠善良。他們不是庸碌，而是溫和的優秀；他們從不咄咄逼人，總是帶著暖暖厚道；他們是「合格菁英」起點。

「人生是時時刻刻的體驗」則從「別輸在起跑線」論起，作者舉了他兩個學生如何從「嚴重落後」到後來成為行業佼佼者的歷程。人生不是一場馬拉松，它本就不是一場比賽，而是時時刻刻的體驗。

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