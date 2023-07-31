嚴重坍方 南橫延至10月通車

杜蘇芮颱風來襲，南橫山區3天降雨量達803毫米，台20線南橫公路高雄至台東段交通原訂今天貫通，但埡口平台至向陽路段災情嚴重，長達300公尺路基流失、1.5公尺路基沉陷。關山工務段表示，埡口段將施工至10月30日，該時段前施工管制，南橫貫通將延至10月；另台東知本林道也因豪雨沖刷路基掏空，短期無法開放。

第三區養護工程處昨搶通後埡口路段，發現台20臨38.8公里至39.2公里處路基嚴重流失約300公尺，另有路基沉陷約100公尺，所幸雪峰橋中期橋梁工程初步研判無損傷。

第三區養護工程處解釋，此處災情嚴重的路基缺口是卑南溪上游哈里博松溪，也是舊雪峰橋位置，過去邊坡有大量崩坍造成土砂堆積，本就易產生土石流動，之前採短期簡易貨櫃工法，並以即坍即修方式維持道路通行。

此次災害位於海拔2600公尺，施工環境惡劣，且夏季多雨易起霧，預定施工自今日開始至10月30日止，該時段將行施工管制，一般車輛禁止通行埡口平台至向陽路段。

配合施工需求，三工處調整道路開放措施，台東端西行只能到向陽，高雄端進入者今起可一路抵達天池至埡口平台，之後須迴轉下山，即採西進西出開放通行措施，要從高雄到台東遊客請勿通行。

另外，台東林管處指出，颱風後檢視16處預警封閉場域，台東知本林道因豪雨沖刷路基掏空，車輛無法通行，另錦屏、紅石、利嘉、霧鹿、延平林道，以及都蘭山、浸水營等共13條步道或林道暫停開放，須逐一勘查後決定開放日期。大武觀海步道及鯉魚山步道已經開放，嘉明湖國家步道封閉至今天，明起開放。