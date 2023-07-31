健康主題館／常跌倒踩空 小心罹患青光眼

● 青光眼不可逆，失明機率約25%

● 疾病初期幾無症狀，應定期檢測

● 視神經逐漸萎縮，出現「視野缺損」

長庚紀念醫院北院區青光眼科主治醫師鄭毓郡。記者惠弘裕／攝影 一名45歲的男性業務員，半年內已發生3次開車擦撞意外，走路也很容易撞到旁邊突出的物品，下樓梯時多次被旁人提醒小心踩空…，出現諸多不正常狀況，做身體健檢沒有異狀，卻在視力檢查時發現罹患青光眼。

早期視力正常難察覺

長庚醫院北院區青光眼科主治醫師鄭毓郡說，青光眼被喻為「視力小偷」，初期幾乎沒有明顯症狀、無不適感，而且視力不一定會變差，等到視野變得窄小時，表示視神經已經萎縮受損。青光眼常先發生在單眼，發病時難以察覺，發現時多半已是中後期。伴隨著頭痛、惡心、胸悶、甚至肩胛痛，有些患者就醫時無法辨別正確診別，易錯過黃金治療時間。

許多人被告知確診，第一個反應就是「為什麼會得病」，驚慌詢問「我會不會失明？」鄭毓郡表示，青光眼主要是因為眼睛的壓力過高，排水功能異常，損傷到眼球後方的視神經，接著視野變窄，慢慢縮小成「隧道狀」，導致開車、行走、運動看不清兩旁，這是不可逆的視神經疾病，只能靠藥物和手術控制病情，如果早期發現、穩定治療，可以延緩視力持續退化，並降低失明風險。

根據統計，全世界的視力喪失原因中，青光眼僅次於白內障，鄭毓郡指出，青光眼的盛行率隨著年齡增加，因年紀漸增、眼球內的液體排出功能漸衰退，影響眼壓。

青光眼非老年人專屬

不過，青光眼並非老年人專屬，現代人過度使用3C產品，包括在昏暗場所滑手機、長時間低頭追劇，都會造成眼壓上升。家族病史、高度近視、眼睛受過傷、患有心血管疾病者，也是年輕人罹患青光眼的原因之一，鄭毓郡建議，30歲後每半年至少應做一次眼科檢查。

青光眼只能控制、無法治癒。鄭毓郡表示，治療方式可分為藥物、雷射、手術，除了忽然間眼壓升高的急性青光眼，應立即手術讓液體流出，第一線治療還是以藥物為主，眼藥水的作用在於「減少房水分泌」、「加速房水排出」，達到降低眼壓。

鄭毓郡強調，一定要遵循醫囑每天點眼藥水，切勿覺得「點了也不會好」而消極以對，隨便停藥、停止治療。只要規律用藥，每隔3個月至半年回診，就能避免持續傷害視神經及視力。

注意眼壓上升的因素

1.低頭姿勢太久，易讓房水壓力升高。

2.在昏暗環境用手機，會誘發瞳孔散大、引發高眼壓。

3.腹部過度用力，腹壓上升、眼壓也跟著升高。

4.領子勿綁太緊，靜脈回流不佳，會影響眼壓。

5.情緒起伏過大，易造成頭痛不適、眼壓升高。