健康你我他／活一天賺一天 日日都是好日

獨居，已經成為人類生活的趨勢，不僅親朋好友依照大自然循環，一一落葉歸土，在台灣，連建商都把房子愈蓋愈小，房間愈來愈少，為的是迎合少子化以及寡住者的需求。我勇敢面對命運的安排，享受一個人住的孤獨，分享幾點心得。

台語有句俗話：「先顧腹肚，才顧佛祖。」因此，首重吃的健康，讓生命持續有活力。我從網路學習烹飪、煮飯、選擇食用油，菜色中西合璧，陶醉於下廚的樂趣。

其次，要運動健身，遠離病弱。我每日晚餐後會散步約一小時，每周末則去台中大坑爬山，登高望遠，舒暢身心，調適下周一的工作心情。

尼采曾說：「沒有音樂，生活將是一種錯誤。」我不僅同意，每日必定聆聽喜好的音樂，當作心靈的雞湯。拜科技之賜，YouTube不但免費、方便、多選，MV劇情若是擷取電影片段或電視節目，宛如打開時空膠囊，挽回錯過的山水，顯得彌足珍貴。

2022年12月初，作家黃春明在一場以「日日是好日」為主題所舉辦的創作展致詞：「你站在沒有時刻的月台，不知你的列車何時來到，活一天賺到一天，日日是好日。」大師的指引，讓我的心又年輕了好幾歲，繼續孤獨享受，享受孤獨。