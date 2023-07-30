曾文水庫上游持續有雨 蓄水率重回20％

蓄水量較往年同期偏低的曾文水庫雖未因颱風杜蘇芮帶來雨量「大進補」，仍因集水區連日降雨有所挹注，今天傍晚蓄水率回升至20%，蓄水量超過1億立方公尺。

據經濟部水利署南區水資源局觀測資料，曾文水庫蓄水量在中午左右突破1億立方公尺，因上游集水區持續降雨，雖然今天累積雨量至下午6時為止僅13.1毫米，蓄水量仍微幅增加，至下午6時蓄水量來到1億136萬立方公尺，蓄水率回升至20%。

與曾文水庫相連通的烏山頭水庫，今天至下午6時為止集水區降雨量36.9毫米，蓄水量5762萬立方公尺，蓄水率76.74%，兩座水庫總蓄水量來到1億5898萬立方公尺。

台南另一主要水庫南化水庫下午6時蓄水量8929萬立方公尺，蓄水率99.78%，若集水區持續降雨，可能滿庫自然溢流。

南區水資源指出，台南地區水情燈號仍為代表減壓供水黃燈，由於曾文-烏山頭水庫系統總蓄水量仍較往年同期低，目前盡量由南化水庫出水供應民生與產業用水，增加曾文與烏山頭水庫蓄水量，並呼籲民眾及各產業仍應自主節水。