快訊

獨／工人遭1萬伏特電擊昏迷 台北大學晚間陷入漆黑

北市信義區驚傳持刀隨機攻擊！男刺傷3人 熱心路人急壓制

U12世界盃／高聖凱「強投豪打雷射肩」 對墨超前轟助中華隊2連勝

曾文水庫上游持續有雨 蓄水率重回20％

中央社／ 台南30日電
蓄水量較往年同期偏低的曾文水庫雖未因颱風杜蘇芮帶來雨量「大進補」，仍因集水區連日降雨有所挹注，今天傍晚蓄水率回升至20%，蓄水量超過1億立方公尺。圖為曾文水庫。圖／台南市水利局提供
蓄水量較往年同期偏低的曾文水庫雖未因颱風杜蘇芮帶來雨量「大進補」，仍因集水區連日降雨有所挹注，今天傍晚蓄水率回升至20%，蓄水量超過1億立方公尺。圖為曾文水庫。圖／台南市水利局提供

蓄水量較往年同期偏低的曾文水庫雖未因颱風杜蘇芮帶來雨量「大進補」，仍因集水區連日降雨有所挹注，今天傍晚蓄水率回升至20%，蓄水量超過1億立方公尺。

據經濟部水利署南區水資源局觀測資料，曾文水庫蓄水量在中午左右突破1億立方公尺，因上游集水區持續降雨，雖然今天累積雨量至下午6時為止僅13.1毫米，蓄水量仍微幅增加，至下午6時蓄水量來到1億136萬立方公尺，蓄水率回升至20%。

與曾文水庫相連通的烏山頭水庫，今天至下午6時為止集水區降雨量36.9毫米，蓄水量5762萬立方公尺，蓄水率76.74%，兩座水庫總蓄水量來到1億5898萬立方公尺。

台南另一主要水庫南化水庫下午6時蓄水量8929萬立方公尺，蓄水率99.78%，若集水區持續降雨，可能滿庫自然溢流。

南區水資源指出，台南地區水情燈號仍為代表減壓供水黃燈，由於曾文-烏山頭水庫系統總蓄水量仍較往年同期低，目前盡量由南化水庫出水供應民生與產業用水，增加曾文與烏山頭水庫蓄水量，並呼籲民眾及各產業仍應自主節水。

曾文水庫 雨量

延伸閱讀

颱風卡努逼近蚵農忙搶收 菜籃族搶購蔬果備用

「杜蘇芮」北上 史上第2個紅色預警 10餘省暴雨 影響1.3億人

「杜蘇芮」來襲 福建莆田變威尼斯 河南3地現龍捲風

杜蘇芮過後 澎湖潮間帶布滿層層褐藻完全變了樣

相關新聞

一張圖看天氣！中颱卡努近「這日」恐發海警 2波降雨一次看懂

卡努今天下午提早增強為中颱，中央氣象局指出，目前初估發布海警機率已在「邊緣」，周二至周三受颱風外圍環流影響，北部、中南部...

卡努升級成中颱 氣象局揭最新路徑「這日」最接近台灣

卡努今天下午增強為中颱，據中央氣象局最新觀測，今天下午2時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 132.6 度，以每小時...

Janet「零麻醉」35歲取6顆卵生二寶 醫曝5大對象應考慮凍卵

43歲女星謝怡芬（Janet）今（30）日帶著2歲小兒子Dylan出席婦產科診所記者會，分享懷第二胎的心路歷程。Jane...

不缺蛋卻沒降價 北市蛋商公會嘆：物價飆漲「回不去」

國內雞蛋目前買氣低迷，加上天氣炎熱，傳出部分蛋商因壓力沉重，又憂心臭蛋，只能降價求售，傳統市場甚至出現低於公告價的4字頭...

福島含氚廢水將入海 原能會：符合國際要求 但「不適合直接喝」

日本福島核電廠將排放含氚核廢水入海，盡管取得國際原子能總署（IAEA）批准，但外界仍憂心恐對海洋及人體造成汙染。原能會表...

37歲以上B肝疫苗斷層世代估190萬帶原者 醫師籲篩檢

肝病是國病，疫苗接種與抗病毒治療都是防治方法，但醫師提醒，目前年紀在37歲以上的「疫苗斷層世代」，估計仍有190萬B肝帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦