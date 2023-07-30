卡努提早變中颱！周三最近台灣 「這日」可能發海警

卡努今天下午提早增強為中颱，中央氣象局指出，目前初估發布海警機率已在「邊緣」，周二至周三受颱風外圍環流影響，北部、中南部都有雨；颱風在周三最接近台灣，若路徑再往南偏移，周二很可能發布海警，陸警機率相對低。

中央氣象局傍晚發布15縣市豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日下午至晚上，新北市、桃園市、新竹縣、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，台北市、苗栗、新竹市、雲林、嘉義、屏東地區及台中山區有局部大雨發生的機率；山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央氣象局預報員張承傳指出，明天水氣略減，各地多雲，因風向轉偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨；明天清晨到上午，西半部有零星降雨，午後雷雨範圍集中東部、東南部、南部及其他山區。

周二受颱風外圍環流影響，北部局部短暫陣雨，中南部降雨相對零星。周三風向轉西南風，中南部轉短暫陣雨，北部降雨轉趨零星。東半部因處背風側，周二至周三維持多雲天氣，僅午後在山區有局部短暫陣雨，另因沉降作用，有焚風現象。

據目前路徑來看，周四颱風登陸中國，到周日前因偏西南風環境影響，中南部降雨機率偏高，且持續下雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨；至於中南部降雨多強、雨勢持續多久，則需視颱風卡努接下來路徑而定，尚待觀察。

張承傳表示，因環境有利颱風發展，卡努今天下午提前增強成中颱，未來強度會再稍增，但大致維持中颱等級，方向先從北北西明轉西北，朝琉球群島接近，通過琉球群島後，目前路徑初估朝中國大陸浙江方向前進，周三離台灣最近。

他提醒，目前觀測，颱風暴風圈碰處台灣陸地機率低，但明天起到周三有長浪出現，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖、北部沿海等地都要留意。

未來一周溫度方面，周二至周三，花東因焚風現象，有36度以上高溫出現，東半部其他地區約32度至34度；西半部約32度至35度；中南部因降雨機率高，若降雨約31度至32度、沒下雨約34度至35度。