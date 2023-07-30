Janet「零麻醉」35歲取6顆卵生二寶 醫曝5大對象應考慮凍卵

43歲女星謝怡芬（Janet）今（30）日帶著2歲小兒子Dylan出席婦產科診所記者會，分享懷第二胎的心路歷程。Janet說，婚前曾做檢查，發現自己不容易懷孕，AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）指數偏低，約2016年、35歲時就去凍卵，取出6顆卵子。並於2020年5月進行試管嬰兒治療，小兒子Dylan順利出生。她鼓勵，面對晚育議題，女性可以選擇凍卵，讓自己可以有更多的選擇。

Janet說，婚後第一胎自然懷孕，生下Egan。2019年也二度自然受孕，卻意外流產，那時真的很煎熬，後來想到冷凍的6顆卵子，跟先生討論後進行試管嬰兒治療，小兒子Dylan順利出生。她說，雖然Dylan比較晚出生，但他的出現其實比哥哥Egan早，嚴格來說，Dylan才是哥哥。Janet與先生更以紀錄片《心跳：生命奇蹟》記錄這幾年自然懷孕、流產、試管嬰兒療程等種種試煉過程。

「幾乎三位新手媽媽就有一人是高齡產婦。」婦產科醫師王家瑋說，台灣少子化問題嚴重，內政部統計，2004至2022年，35歲以上首次生產的高齡產婦占比從9.44%大幅攀升至32.44％，但女性生育黃金年齡為25至35歲，此時為卵子品質的黃金期，建議晚婚、晚育又不想承擔不孕風險的女性。

王家瑋提醒，30歲以上女性，定期進行AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）指數檢測，了解卵子庫存量，其次共有5大對象考考慮凍卵，包括：

1. AMH指數低於2 2.卵巢早衰患者 3. 癌症患者需化療、放療或有婦科疾病 4. 有長期出國或打拼事業計畫而必須晚婚者 5. 35歲以上的未婚女性，但未來有結婚、生育計畫者

王家瑋說，政府2021年7月也已公告大幅放寬不孕症試管嬰兒的補助限制，包含45歲以下女性之夫妻，每次補助6至15萬元，平均每年有2萬多個家庭受惠。