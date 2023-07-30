卡努升級成中颱 氣象局揭最新路徑「這日」最接近台灣
卡努今天下午增強為中颱，據中央氣象局最新觀測，今天下午2時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 132.6 度，以每小時19公里速度，向北北西進行。
中央氣象局資料顯示，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風平均暴風半徑 220 公里(西北側 200 公里、東北側 250 公里、西南側 180 公里、東南側 250 公里)，十級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 80 公里、東北側 100 公里、西南側 50 公里、東南側 100 公里)。
【中央社】
根據氣象局最新颱風消息，颱風卡努今天下午增強為中度颱風，不排除8月1日發布海警，預估8月2日最接近台灣，隨著卡努往中國大陸移動，8月3日起中南部需留意短暫陣雨。
中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，颱風卡努於今天下午2時增強為中度颱風，約在鵝鑾鼻東南東方1310公里海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行；7級風平均暴風半徑稍微擴大至220公里。
張承傳指出，以目前颱風卡努路徑預估，8月2日是最接近台灣的時間點，但8月1日就會在海上颱風警報的警戒區邊緣，是否會發布海警就要視接下來的走向而定，因此不排除最快8月1日發布海警。
張承傳提到，若依現在的預測，颱風卡努會在8月3日進入中國大陸，目前較強的西南風主要都在巴士海峽上，至於豐沛水氣是否會影響台灣的中南部，則需視8月3日之後卡努的路徑而定，仍需持續觀察。
張承傳說，明天仍然是午後雷陣雨的天氣型態，東部、東南部、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；8月1日受到颱風卡努外圍環流影響，北部有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨；8月2日之後北部雨勢減緩，主要降雨區域轉往中南部地區。
張承傳說，8月3日至5日環境轉為偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，至於降雨強度多強、雨勢持續多久，則需視颱風卡努接下來的路徑而定，需要再觀察。
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