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卡努最快明晨增為中颱 星宇航空航班異動一次看

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卡努最快明晨增為中颱 星宇航空航班異動一次看

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園機場示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
桃園機場示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

輕颱卡努最快明天清晨增強為中颱，星宇航空指出，周一至周三（7月30日至8月2日）沖繩航線3架次航班異動。

星宇航空指出，沖繩航線航班異動包括：7月31日JX870台北-沖繩航班，調整至08:25起飛 / JX871沖繩-台北航班，調整至12:00起飛；8月1日台北-沖繩來回航班取消；8月2日JX870台北-沖繩航班，調整至16:25起飛 / JX871沖繩-台北航班，調整至20:15起飛。

星宇航空說，為疏運因颱風滯留於當地旅客，8月2日至3日將放大機型以A330neo執飛。

星宇航空呼籲，旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。

航班 卡努颱風

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