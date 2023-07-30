不缺蛋卻沒降價 北市蛋商公會嘆：物價飆漲「回不去」

國內雞蛋目前買氣低迷，加上天氣炎熱，傳出部分蛋商因壓力沉重，又憂心臭蛋，只能降價求售，傳統市場甚至出現低於公告價的4字頭蛋價，但有消費者質疑，如今已不缺蛋，但蛋價仍居高不下。北市蛋商公會理事長林天來說，「蛋價回不去」，蛋雞飼養成本逐年提高，目前批發價維持每台斤50元，未來將視情況調整。

根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3188萬隻蛋雞投入生產，比上周再減14萬隻；雞蛋日生產從上周的11萬4000箱（每箱約200顆），再降至11萬3500箱，相比國內日需的12萬箱，產量仍未恢復，但因正值雞蛋消費淡季，市場供應無虞。

但有消費者指出，先前因天氣及疫病因素造成國內嚴重缺蛋，現在已不缺蛋，但先前因缺蛋漲價的早餐店、蔥油餅攤商等相關業者卻不見降價，質疑合理性。

不具名業者表示，儘管現在是雞蛋銷售淡季不缺蛋，但不代表業者拿到的蛋價就有下降，過去一箱蛋560元，如今變980元，「請問這叫有降價嗎？」蛋價雖然穩定在每斤50元，但油、瓦斯、人力等成本均漲價。

林天來指出，目前因淡季許多蛋農正進行老雞淘汰，加上市場需求低，雞蛋產銷平衡，北部地區銷售情況雖較差，但中南部地區維持平衡，甚至觀光地區賣到缺蛋，須從其他縣市調配，整體來說並無雞蛋過剩情況，但考量各地雞蛋運送油錢等成本，每箱蛋價並不一致，但平均落在900元上下。

對於消費者的質疑，林天來說，整個大環境都在改變，由於國際物料飆漲，飼料、人力等成本也都會增加，強調蛋價不在高點，但也坦言「蛋價已回不去了」，目前公告的產地價每台斤40.5元、批發價每台斤50元已貼近飼養成本，感嘆蛋農、蛋商也難生存，近期蛋價仍會維持批發價每斤50元，至於是否降價，仍須視未來整個環境趨勢。