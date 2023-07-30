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TPASS月票吸逾萬新註冊YouBike 北市提醒登錄傷害險

中央社／ 台北30日電
北市交通局統計，TPASS上線後吸引民眾改使用YouBike短程通勤，已新增超過1萬名新會員註冊。 中央社
北市交通局統計，TPASS上線後吸引民眾改使用YouBike短程通勤，已新增超過1萬名新會員註冊。 中央社

北市交通局統計，TPASS通勤月票上路將滿月，台北市至今已新增超過1萬名YouBike新會員，租借次數也較去年同期增加30%，但還有42%會員未投保免費傷害險，提醒民眾上網登錄。

TPASS通勤月票上路即將滿月，台北市政府交通局今天發布新聞稿表示，截至昨天為止，基北北桃1200都會通已售出49萬張，並有約3.3萬張已完成續購。

交通局統計，都會通上線後吸引民眾改使用YouBike短程通勤，已新增超過1萬名新會員註冊，累計410萬名會員，租借次數也較去年同期增加30%，達到376萬次，周轉率約8.5。

交通局指出，YouBike會員可免費加入公共自行車傷害險，意外事故理賠金額最高新台幣100萬元，透過陸續發送簡訊並於YouBike車輛及車柱張貼文宣提醒，投保騎乘比率已由去年底約49%增加至約58%。

交通局表示，除了新會員第1張票卡自動加保外，其餘票卡或舊會員須自行上微笑單車官網或手機APP登錄資料，且票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才享有傷害險保障。

此外，交通局提醒，民眾購買都會通於首次使用時，須透過捷運、台鐵、公車等閘門或驗票機才能啟用，無法透過YouBike啟用。

YouBike TPASS 北市

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