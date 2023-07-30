AI破壞式創新勢不可擋 看診前可先LINE給虛擬個管師

台北醫學大學今舉辦「BME IDEA APAC 2023亞太生醫工程年會」，邀請來自美國、亞太地區的生醫新創專家與國內ICT企業討論全球醫療新創政策與支援。專家表示，AI對生醫領域帶來的「破壞式創新」勢不可擋，不過樂觀來看，能夠大幅減少醫護人員文書作業時間，病患也能在看診前，把自己的病況LINE給AI，有如「虛擬個管師」。

北醫大今年第二度舉辦新創論壇，日本Biodesign計畫主任池野文昭指出，亞洲人是世界上人口最多的種族，今年 BME IDEA APAC 在台灣舉行意義重大，將為亞太地區的醫療技術創新提供成長和發展的機會。

除了政府政策的討論外，來自ICT產業的華碩健康總經理吳漢章、緯創醫學總監郭志峰以及研華科技資深協理黃滇樺在會中，皆針對生成式人工智慧、數位健康與AIoT等領域提供醫學上的應用經驗。

北醫大醫學資訊研究所特聘教授李友專表示，AI所帶來的破壞性科技已全面來襲，醫療數位轉型的趨勢勢不可擋，面對生成式AI不斷進化，對生醫產業的衝擊，但正面角度來看，可望節省每名醫護人員30%的文書處理時間，把花打字輸入護理紀錄、病歷等臨床資料的時間，拿來照護更多病患，提升醫療品質。

至於生成式AI實際應用在生醫新創的案例，李友專舉例，病患就醫時，一進診間常常忘記要跟醫師講什麼？經常走出診間才想到漏問很多問題，針對看病時如何問對問題及表達，因此開發了專門的APP「AskMe」，讓病患在候診時，使用LINE以口語方式描述自己的症狀或想問醫師的問題。

李友專說，不但可以自動轉換成文字，還能條列整理摘要重點，彷彿有一個「虛擬個案管理師」先幫病人主訴畫好重點，並整理好一份「就醫提問單」，讓患者走進診間一點也不用緊張，甚至可以將內容轉成英文，讓醫師在填寫病歷時可以參考。

北醫大也分享了將生醫創新融入學校體系的經驗。北醫大校長林建煌指出，北醫大以創新型大學為願景，戰略性培養人才、從事前沿研究、推動大學技術商業化、回饋社會。作為一項重大舉措，北醫大將生物設計思維和創新培訓項目整合到其系統中，使學生和研究人員能夠有效地識別和滿足臨床需求。

北醫大生醫設計創新中心執行長吳孟晃表示，北醫大生醫設計創新中心在2023 BME IDEA APAC亞太生醫工程年會上，與各國合作推動國際間的生醫創新Biodesign協作，讓Biodesign平台加速研發生醫創新技術與幫助政策制定提供建言，為亞太地區與全球塑造更符合未來需求的醫療環境。