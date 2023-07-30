調查：癌症議題網路聲量增81.2％ 乳癌最高

根據「癌症議題網路輿情洞察報告」，2022年癌症聲量較2021年成長81.2%，乳癌討論度最高；癌症飲食話題中，「不能吃肉」及「戒醣餓死癌細胞」為迷思排名前2位。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，癌症篩檢數量減少，但癌症仍是全球主要死因，癌症死亡時鐘不停快轉，根據統計，台灣平均每4分19秒就有1人確診罹癌，癌症已超過40年居於死因之首。人人害怕癌症纏身，比過去更常透過網路搜尋相關資料，大數據公司近日發布新聞稿驗證這個現象。

最新「癌症議題網路輿情洞察報告」是從2021年1月1日起至2022年12月31日的調查，資料來自中文資料網路社群大數據庫，包含新聞媒體、Facebook（臉書）、YouTube、部落格等，發現2022年癌症相關聲量較2021年成長81.2%，近6成20至39歲女性格外關注。

在癌症種類聲量中，以乳癌的討論度最高，占17.8%。

其次為氣管、支氣管和肺癌，占比為11.9%。大數據公司分析可能與近年空氣污染問題嚴重，民眾擔心空污增加罹癌機率有關。

排名第3的則是近年造成許多知名人士病逝的結腸、直腸和肛門癌，占比約是10.3%。

癌症病患擔心不正確飲食導致病情惡化，但網路知識氾濫的年代，卻讓許多患者迷惘。7萬1118筆與癌症飲食有關的網路聲量之中，「不能吃肉」及「低/無醣能抑制癌細胞生長」，是最多人誤解的2大飲食迷思。大數據公司營運長蔣志薇提醒，遇到任何疾病問題，應諮詢專業建議，以利及早發現問題。

大數據公司同步提供2大飲食迷思的正確觀念，根據台灣癌症基金會統計，約有半數病人擔心吃肉影響健康，但事實上，對抗癌症非常耗體力，化療期間應特別注意白血球下降、口腔黏膜破損及貧血等問題，蛋白質是重要營養來源。

另外，針對「戒醣餓死癌細胞」的迷思，其實當醣類攝取不足，正常細胞得不到能量，除了修復能力下降，也會導致癌細胞去搶健康細胞需要的養分。正確的戒「糖」是指，減少食物或飲料製作過程額外添加的糖，多由天然食物攝取「醣」。