「南方．寂寞鐵道」紀錄片獲好評 導演曝動機 枋寮唯一女站員現身

國內第一部以鐵道文化為主題的「南方．寂寞鐵道」紀錄片推出後，好評不斷，屏東縣7月以來已由各單位4度包場，昨下午電影包場，邀請紀錄片中枋寮唯一女站員黃祝現身說法，導演蕭菊貞說「文化是有力量的」，這不是一場煙火秀或演唱會所能比擬，感謝民間力量支持，找回南迴鐵路的歷史。

昨電影欣賞會是由屏東縣阿緱文學會、縣議員李世斌服務處、永勝5號、七木．人文空間書房等單位共同舉辦。主辦單位邀請出現在片中的枋寮車站第一位女站員黃祝和陳正成賢伉儷到場觀片，致贈觀影民眾每人一張紀念車票，做為進電影院的入場券，深具收藏價值。

「南方．寂寞鐵道」紀錄片是蕭菊貞導演花6年拍攝，深刻記錄南迴鐵路的故事。導演蕭菊貞映後分享說，南迴鐵路故事很多，她不只拍紀錄片還出書，記載背後許多不為人知的故事，「我是被南迴鐵路呼喚過來的」，因為媽媽的娘家在內埔，有很多童年記憶在屏東，紀錄從屏東到台東的南迴線，有一種親切的熟悉感，最重要的是，希望在改變之前保留文化，一代一代傳承下去。

「一個地方、一個地區、一個國家，如果沒有故事、沒有歷史，那是一件很可憐的事」，蕭菊貞說，南迴鐵路這麼美，長久以來卻被忽略和遺忘，讓人不捨，拍片過程很累很困難，全部仰賴民間力量籌資拍攝完成的，片中資料幾乎也都來自民間，要把歷史找回來格外耗時費力。

台鐵枋寮站服務30多年的唯一女站員黃祝是紀錄片中故事主角之一，她說，從她婆婆那一代就在鐵路局工作，後來由她接棒也做了30多年，她感謝蕭菊貞把鐵路人不為人知的點點滴滴拍出來，歡迎大家多搭乘台鐵；她的先生陳正成說，他的母親先後在林邊站和枋寮站服務，他從小住在台鐵行車宿舍，小時候幫忙掛蚊帳、撿煤炭生火，幫車長和司機員準備洗澡熱水，「全家喝鐵路局的奶水長大」，僅存在腦海中的回憶能被拍成紀錄片，非常感動。