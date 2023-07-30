卡努颱風最快明晨轉中颱 吳德榮：周二起影響台灣

中央氣象局說，輕度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里的海面上，以每小時24公里速度，向北進行。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，卡努颱風大致往琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，持續增強、明晨將跨越中度颱風門檻；路徑不確定性70%的範圍觸及北部海面。

他說，歐洲（ECMWF）模式模擬亦顯示，系集平均路徑與左圖類似，部分系集成員進入北部海面。是否可以排除其海上警報的機率勿言之過早，應持續觀察。

吳德榮表示，今明兩天各地大致多雲時晴；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。東半部山區因之前杜蘇芮颱風累積大量降雨，應避免入山活動。今天北部24至35度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至36度。