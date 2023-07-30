重罰難止酒駕發生 專家呼籲：設酒品健康捐

台灣酒駕致死人數雖逐漸減低，但近十年，平均每年仍有二七○人不幸因酒駕車禍死亡。專家批評，對酒駕祭出重罰，卻未遏止酒駕發生，政府應從根本著手，協助戒斷酒癮者，同時課徵酒品健康捐。

衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏說，台灣因設有酒駕三振制度，即累犯不得緩刑，但矯正機關中的酒駕個案多為累犯，且據調查，三分之二是中重度酒癮患者。

不過現行矯正機關對酒癮者僅提供心理治療或常規講習，若酒癮者想透過藥物治療，僅能自費，每天須付六十至二百元不等，降低個案的治療意願。

李俊宏說，酒駕個案出獄後，不像吸毒個案有毒品危害防制中心進行追蹤，一旦重回社區，在無人輔導生活習慣改變的前提下，可能再次落入酒癮。

李俊宏表示，以酒駕緩起訴，且被要求接受治療的個案中，有高達八成個案沒有再犯，凸顯外部資源介入的重要性。他說，從源頭遏止酒癮、酒害的方式之一，是設立「酒品健康捐」，除以價制量減少酒害，也能作為酒癮治療財源或提供酒駕受害者急難救助補貼。

前衛生署長楊志良曾在任內推動「烈酒健康捐」。他表示，烈酒易使人喝醉、發生車禍，推動酒品健康捐的主要目的有二，增進民眾健康、減少社會禍害，遺憾酒品健康捐因酒商反對，至今仍無法成立。