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卡努明將轉中颱 周二起有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
下周二、周三受到卡努颱風外圍環流影響，整個西半部、北部地區有局部陣雨發生，東半部因為偏背風面、所以偏向午後雷陣雨。本報資料照片
下周二、周三受到卡努颱風外圍環流影響，整個西半部、北部地區有局部陣雨發生，東半部因為偏背風面、所以偏向午後雷陣雨。本報資料照片

杜蘇芮颱風遠離，不過卡努颱風接力，將影響台灣未來一周天氣。中央氣象局表示，東半部地區及恆春半島今有短暫雨，午後西半部及山區要留意雷陣雨。卡努颱風正朝向偏北北西方向行進，預計明天增強為中度颱風，周二、周三會從台灣北方的海面通過，屆時台灣西半部降雨會較明顯，北部受外圍環流影響也有明顯雨勢。

卡努颱風截至昨天傍晚中心位置在鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上。氣象局預報員曾昭誠指出，卡努颱風今明兩天將朝向偏北北西方向，移動趨向琉球群島一帶海域，明天有機會增強為中度颱風，屆時轉向角度將是影響台灣程度的關鍵，預計周二、周三會從台灣北方海面通過，登陸台灣機率極低。

曾昭誠說，東半部地區及恆春半島今有短暫雨，西半部有零星降雨，午後西半部及山區要留意雷陣雨。明水氣減少，基隆北海岸有短暫陣雨，午後山區、東半部及南部有雷陣雨。

他指出，周二、周三，受到颱風外圍環流影響，西半部地區降雨明顯，東半部要留意午後雷陣雨，東南部地區則有焚風。周四至周六雖颱風遠離，但帶來西南風可能影響中南部地區降雨範圍擴大、時間加長。

今年第6號颱風「卡努」路徑，日本氣象廳預測31日轉強颱。截自日本氣象廳網站
今年第6號颱風「卡努」路徑，日本氣象廳預測31日轉強颱。截自日本氣象廳網站

杜蘇芮颱風 氣象局 卡努颱風

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